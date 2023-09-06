Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге принял решение о снятии санкций с российского бизнесмена, бывшего генерального директора маркетплейса Ozon Александра Шульгина. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на сайт суда.

Постановление суда вступит в силу после того, как истечет срок, который был выделен на обжалование решения со стороны Совета ЕС.

Шульгин стал первым российским предпринимателем, с которого были сняты санкции со стороны Европейского союза (ЕС). Ранее суды ЕС снимали санкции только с родственников бизнесменов. К примеру, из санкционных списков были исключены бывшая жена Михаила Фридмана, сестра Алишера Усманова и мать Евгения Пригожина.

Санкции против Шульгина были введены в апреле 2022 года. Это произошло после его участия во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и другими предпринимателями в Кремле 24 февраля 2022 года, в результате чего Совет ЕС признал его "влиятельным бизнесменом". После введения санкций Шульгин ушел из компании Ozon.

Между тем, суд в Люксембурге пришел к выводу, что Совет ЕС не предоставил убедительных доказательств того, что Шульгина следует по-прежнему считать "влиятельным бизнесменом".

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