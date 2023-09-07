Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении гражданина Латвии по обвинению в незаконной торговле оружием и отмывании денег на сумму в 170,6 млн. долларов.

Деньги отмывались, в том числе, через армянские банки.

По версии Генпрокуратуры Армении, обвиняемый в течение 2013-2020 гг. занимался поставками оружия из одной страны в другую.

Как отмечает АМИ "Новости Армении", средства от продажи оружия К.С. реализовывал через офшорные счета четырех компаний, открытых на имя третьих лиц, фактически принадлежавших ему. С этих счетов он совершал различные банковские сделки и операции, перечислял и конвертировал деньги.

На основании полученных доказательств прокуратура возбудила уголовное дело и заморозила средства на общую сумму в 6,5 млн долларов.

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