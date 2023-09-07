Литовская государственная железнодорожная компания Lietuvos geležinkeliai уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину перевозила через территорию страны грузы, связанные с компанией Елены Мильской — жены министра по чрезвычайным ситуациям РФ Александра Куренков. Это следует из совместного расследования LRT и издания "Проект".

Журналисты установили, что в 2019 году LTG Cargo, дочерней компанией Lietuvos geležinkeliai, заключила договор с российской компанией "Балт-Магистраль". По данным LRT и "Проекта", исполнение контракта продолжалось до середины июля 2022 года, общая стоимость оказанных услуг составила 11,5 млн евро. Литовская фирма транзитом через территорию страну перевозила в Калининградскую область РФ цемент, керамику, нефтепродукты и другие грузы.

Значительной долей в компании "Балт-Магистраль" до недавнего времени владела Елена Мильская — тайная жена министра чрезвычайных ситуаций РФ Александра Куренков. Это и другие полностью или частично принадлежащие Мильской юрлица в Калининграде были субподрядчиком компании "Стройтрансгаз", которой владеет друг президента РФ Владимира Путина, миллиардер Геннадий Тимченко.

Лично Мильская владела 50% акций компании "Балт-Магистраль" до февраля 2021 года, затем доля была переписана на ее мать и тезку, также Елену Мильскую. LRT связывает это решение с развитием карьеры Куренкова — в то время он перешел из Федеральной службы охраны, где обеспечивал безопасность Путина, в Росгвардию, став сначала советником, а затем заместителем главы этого ведомства. Министерство по чрезвычайным ситуациям бывший охранник российского президента возглавил в мае 2022 года.

Как отмечают авторы расследования, Lietuvos geležinkeliai не могла знать, что "Балт-Магистраль" связана с семьей главы МЧС РФ — Куренков не указывает Мильскую в своих декларациях, а об их семейном положении стало известно только в августе этого года из расследования "Проекта". Сам Куренков был включен в санкционный список Евросоюза только в декабре 2022-го.

Lietuvos geležinkeliai в комментарии журналистам отметили, что фактически грузы перевозились только до середины июня 2022 года — тем летом транзит ряда грузов был запрещен в рамках санкций ЕС. "Абсолютная часть грузов перевезена транзитом между [основной территорией] РФ и Калининградской областью. Небольшая часть (около 22 тысяч тонн) грузов была перевезена в Польшу через Калининград еще до начала полномасштабного вторжения в Украину", — пояснили в компании. Ее представители также заявили, что LTG Gargo придерживается "принципиальной позиции" по поводу недопущения обхода санкций и сотрудничает с ответственными государственными ведомствами.

Ранее "Проект" установил, что в 2019 году Куренков и Мильская тайно поженились, однако афишировать новую супругу в декларациях чиновник не стал. Это позволило Мильской в обход законов РФ вести бизнес, приносящий многомиллионный доход и в основной связанный с госконтрактами. Журналисты также обнаружили в собственности женщины элитный дом в Подмосковье за 5,7 млн евро, пять автомобилей общей стоимостью около 760 тысяч евро и коллекцию люксовой одежды. При этом публично Мильская, регулярный спикер российских консервативных СМИ, выступает за "христианские ценности", призывает жителей к скромности и поддержке государства, а также критикует Запад.

Уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину фонды Мильской занялись вывозом детей с оккупированных территорий в Россию. Также супруга главы МВД заявила о планах создать центры "военно-патриотического воспитания" по всей стране. Подобные ее инициативы щедро поддерживаются грантами из бюджета РФ.

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