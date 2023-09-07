Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете L'Equipe заявил, что на Олимпийских играх, которые следующим летом пройдут в Париже, не должен демонстрироваться российский триколор. Вопрос о допуске к соревнованиям спортсменов из РФ он переадресовал в Международный олимпийский комитет.

"Очевидно, что на Играх в Париже не может быть российского флага. Я думаю, что [по этому поводу] есть консенсус", — сказал Макрон. Он пояснил, что государственным символам РФ "не место" на Олимпиаде, пока Россия "совершает военные преступления и депортирует детей".

Отвечая на вопрос журналиста о допуске российских спортсменов к соревнованиям, Макрон отметил, что у французских властей как принимающей стороны нет полномочий по вынесению соответствующего решения. По словам президента, последнее слово в этой ситуации за МОК, которому придется решить судьбу атлетов, "в некоторых случаях всю жизнь готовившихся" к Олимпиаде.

Дискуссии о допуске российских и белорусских спортсменов к Играм в Париже начались вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Официальный Киев выступает за полный запрет. Подавляющее большинство международных спортивных федераций запретили участие атлетов из двух стран в командных соревнованиях, представителей нескольких видов спорта допускают к индивидуальным соревнованиям под нейтральным флагом. Аналогичные рекомендации представил и МОК

Издание "Холод" в июле этого года подсчитало, что после начала вторжения в Украину более 200 российских спортсменов сменили свое спортивное гражданство, чтобы продолжить карьеру. Хотя большинство из них занимаются шахматами, которые не включены в программу Олимпийских игр, среди этих атлетов есть чемпионы и призеры крупнейших национальных и международных соревнований по художественной гимнастике, борьбе, плаванию, фигурному катанию и другим видам спорта.

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