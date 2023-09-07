В ночь на 7 сентября в Ростовской области были сбиты два беспилотника, сообщили местные власти. Один из них упал в центре Ростова-на-Дону, причинив заметный ущерб зданиям и стоявшим рядом автомобилям. Место падения находится в непосредственной близости от штаба Южного военного округа, который задействован в войне против Украины.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что средствами ПВО было сбито два дрона: "один упал за городом в западной части Ростова", второй — в центре, в районе дома №42 на Пушкинской улице.

Буквально напротив дома с этим адресом находится штаб Южного военного округа (ЮВО), который захватывали вагнеровцы во время июньского мятежа, и откуда, вероятно, осуществляется руководство боевыми действиями в Украине.

Губернатор на акцентировал внимание на этом. Он сообщал, что в результате падения дрона было повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек — он обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног, но от госпитализации отказался.

Позже Голубев уточнил, что были повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях. Степень повреждения можно оценить по видео с места событий, которые в течение ночи публиковало местное издание 161.ru. На них видно, в частности, что после атаки загорелся один из автомобилей.

Фото сильно поврежденных машин и фасадов домов около штаба ЮВО в Ростове опубликовало и государственное агентство ТАСС.

Пушкинская улица, на которой, по данным властей, пострадали три дома, была перекрыта. В этом районе был введен режим ЧС.

"В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде", — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Утром стало известно, что еще один беспилотник попал в нежилой новый дом в Батайске, который находится чуть южнее Ростова-на-Дону. Губернатор сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечает 161.ru, утром в центре Ростова "как ни в чем не бывало" открылся находящийся в квартале от места взрыва ресторан "Гаврош".

"Для посетителей закрыли только первый зал, окна которого выбила взрывная волна. Ростовчане завтракают на веранде, будто ничего и не произошло", — пишет издание.

Украинские власти официально не комментировали новую атаку беспилотников на Ростовскую область и другие российские регионы.

Брянский губернатор в ночь на четверг сообщал о трех сбитых беспилотниках, мэр Москвы — об одном. В городе Раменском в Московской области выбиты окна в пяти квартирах жилого дома и повреждены четыре автомобиля, сообщают местные власти.

Атаки дронов на российские регионы участились в августе.

Два дня назад, 5 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны России заявили, что в ночь на вторник были сбиты три беспилотника, направлявшихся к Москве: в Подмосковье, Калужской и Тверской областях. До этого Собянин сообщал о пресечении попытки пролета беспилотника к столице России 1 сентября.

Накануне в результате российского удара по городу Константиновка в Донецкой области Украины погибли 16 человек, пострадали более 30. Россия не комментировала этот удар.

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