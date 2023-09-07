В 2022 году основатель Tesla и SpaceX Илон Маск тайно поручил своим сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот. Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на CNN.

Телеканал ссылается на новую биографическую книгу о Маске, которую написал журналист Уолтер Айзексон. CNN не уточняет, когда должна была произойти атака ВСУ, однако в книге говорится, что работу Starlink в районе Крыма ограничили, когда морские беспилотники, начиненные взрывчаткой, уже приближались к российскому флоту.

В биографии уточняется, что украинские власти пытались убедить Маска восстановить работу спутников, но он отказал, заявив, что этой атакой Киев «заходит слишком далеко». В итоге дроны, потерявшие связь, выбросило на берег, пишет CNN.

По данным Айзексона, решение Маска было продиктовано опасением, что российские власти могут ответить на "мини Перл-Харбор" ядерным оружием. В книге говорится, что этот страх у бизнесмена вызвали разговоры с «высокопоставленными российскими чиновниками».

"Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами", — сказал Илон Маск в интервью Уолтеру Айзексону для книги.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram