Штамм коронавируса EG.5 D-19 "находится на подъеме", предупреждает глава ВОЗ. Беспокойство организации вызывает тот факт, что "данный вариант не вытесняет" другие циркулирующие штаммы. Об этом сообщает Euronews.

Выступая накануне в Женеве, Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в преддверии зимнего сезона в северном полушарии наблюдаются "тревожные тенденции". По его данным, на Ближнем Востоке и в Азии увеличивается число смертей, в Европе растёт число случаев поступления пациентов с этим вариантом коронавируса в отделения интенсивной терапии, в ряде регионов увеличивается число госпитализаций.

Технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что "этот вариант не вытесняет" другие штаммы, находящиеся в циркуляции, и именно это вызывает беспокойство ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что "одной из самых больших проблем является низкий уровень иммунизации у людей, входящих в группу риска, которые не получили дозу вакцины COVID-19 в последнее время". Наше послание: "не медлить с получением дополнительной дозы, если она вам рекомендована", уточнил глава ВОЗ.

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