Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

"Холод": Извините, я президент

Уже не первый год главная конспирологическая теория, связанная с президентом РФ Владимиром Путиным, — наличие у него двойников, которых якобы различают по форме ушей, складкам кожи и другим особенностям внешности. Хотя никаких доказательств этому нет, двойники у Путина действительно существуют: они выступают на свадьбах и корпоративах, фотографируются с туристами на Красной площади и снимаются в тиктоках. Нина Абросимова рассказывает истории трех россиян, которые выдают себя за президента.

"Медуза": Мы учим их инстинкту самосохранения

Уже почти год украинский государственный проект "Хочу жить" помогает российским военным добровольно сдаваться в плен. Несколько недель назад организация объявила, что будет добиваться передачи в Украину и российских политзаключенных, выступивших против войны и нынешней политики Кремля (некоторые самые известные из них уже поблагодарили Киев за поддержку, но публично отказались от такой возможности). Елизавета Антонова поговорила с официальным представителем "Хочу жить" Виталием Матвиенко о том, как работает проект и почему Киев решил помогать оппозиционерам из РФ, которых в Украине принято критиковать, причем зачастую не меньше, чем Путина.

The Insider: Специальная театральная операция

Недавно в Израиле анонсировали гастроли знаменитого московского театра "Ленком", но в конце августа их отменили из-за давления активистов — сразу несколько актеров труппы публично поддерживают российское вторжение в Украину. Вскоре артисты опубликовали открытое письмо, в котором обвинили оппонентов в "визгливом кликушестве" и демонстративно взяли в кавычки слово Холокост. Ситуация вокруг "Ленкома" — далеко не единственный пример того, как общественность мешает проводить концерты пропутинским певцам и актерам, для которых Израиль остался одной из немногих стран с большой русскоязычной диаспорой, куда можно приехать на гастроли. Виталий Новоселов разобрался, как устроена и насколько эффективна деятельность активистов.

"Служба поддержки": Меня придется как-то интересно тащить

Евгению Ярошенко из Харьковской области 41 год. У украинца мышечная атрофия, из-за которой он не может ходить. Потеряв несколько лет назад обоих родителей, Евгений стал жить с дедушкой, которому уже тогда было за 90. Осенью 2022-го обоим пришлось уехать из родного города, когда он оказался практически на линии фронта, — через Россию мужчины выбрались в Европу благодаря помощи волонтеров. Анна Павлова записала монолог Евгения о том, как колясочнику и его 98-летнему дедушке удалось покинуть зону боевых действий.

"Новая газета. Европа": Кабула раса

Талибы правят Афганистаном уже два года — за это время исламистское движение лишили женщин и девочек даже базовых прав, погрузило страну в нищету, разруху и международную изоляцию, но по сути прекратило гражданскую войну и победило коррупцию. Журналистов в Афганистан пускают сравнительно нечасто, но востоковеду Руслану Сулейманову удалось попасть в Кабул. В своем репортаже он рассказывает, как сейчас живет столица, насколько повсеместна поддержка "Талибана" и есть ли шанс, что страна вернется к прогрессивным реформам.

Бонус: что посмотреть? — интервью, взятое с помощью приложения для людей с нарушениями функции речи

В 2020 году Иван Бакаидов попал в список 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии журнала Forbes. У молодого программиста церебральный паралич, из-за которого он не может говорить. Чтобы помочь таким же людям, как он сам, общаться с окружающими, Иван разработал приложение LINKa — именно благодаря ему получилось интервью с Катериной Гордеевой о жизни с тяжелой болезнью, любви, увлечении музыкой и картингом, науке, семье и войне.

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