У Европейского Союза нет краткосрочного плана по отказу от российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на резкий рост его импорта, заявила агентству Reuters министр энергетики Испании Тереза Рибера в пятницу, 8 сентября.

"Я думаю, что рано или поздно, если что-то не изменится в России и Украине, этот запрет (импорта в ЕС СПГ из России. — Ред.) произойдет. Мирным путем, чтобы избежать дополнительной турбулентности", — спрогнозировала Рибера.

"Мне это не нравится. Я знаю, что из-за имеющейся у нас инфраструктуры мы являемся свидетелями того, как новые игроки на рынке СПГ транспортируют и хранят российский СПГ на наших объектах, чтобы иметь возможность реэкспортировать его в любое время", — продолжила министр. По ее словам, правительство Испании рассматривало способы остановить этот импорт, но не смогло найти никаких юридических оснований для запрета без согласованной позиции ЕС, поскольку это относится к внешней торговле.

"Поэтому мы попросили компании не брать на себя новые российские обязательства и быть более прозрачными в отношении того, откуда они берут этот СПГ", — сказала Рибера.

Импорт СПГ из России в ЕС вырос на 40 процентов

На фоне запретов ЕС на импорт российского газа и других энергоресурсов, импорт российского СПГ в Европу в период с января по июль этого года вырос на 40 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года и не демонстрирует никаких признаков замедления, пишет Reuters.

Бельгийская консалтинговая компания Bruegel подсчитала, что страны ЕС заплатили России 12 млрд евро за СПГ в период после начала вторжения в Украину в 2022 году по февраль этого года. В середине июня глава TotalEnergies Патрик Пуянне говорил, что европейские страны согласны продолжать закупки СПГ у России, несмотря на давление со стороны США. Он отметил, что за 2022 год Евросоюз импортировал 15 млн тонн СПГ из России — почти шестую часть от общих потребностей стран ЕС в 100 млн тонн.

Несмотря на это, за первые восемь месяцев 2023 года общие нефтегазовые доходы России упали на 38, процентов в годовом исчислении, пишет Reuters со ссылкой на данные российского Минфина. Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта энергоресурсов из России к 2027 году, напоминает агентство.

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