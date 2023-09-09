Участники саммита "Большой двадцатки" (G20) в Индии в итоговой декларации встречи "обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине". Об этом говорится в документе (.pdf), опубликованном на сайте объединения 9 сентября, пишет издание "Медуза".

Страны G20 подчеркнули в 34-страничном документе, что в контексте войны в Украине "все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей его полноте", то есть "воздерживаться от угрозы силой или применения силы с целью территориальных приобретений против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства". Авторы декларации также назвали недопустимым применение или угрозу применения ядерного оружия.

Страны G20 в своем заявлении отметили, что в организации существуют разные оценки войны в Украине:

Мы обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и [экономического] роста, что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых стран, которые все еще восстанавливаются после пандемии COVID-19 и экономического кризиса, который подорвал прогресс в достижении целей устойчивого развития. Существуют разные точки зрения и оценки ситуации.

В тексте документа Украина упоминается пять раз, Россия — трижды, причем только в вопросе зерновой сделки — соглашения об экспорте украинского зерна из портов в Черном море и снятии ограничений на экспорт российских удобрений. Страны G20 призвали к "полной, своевременной и эффективной реализации" пунктов соглашения, чтобы наладить беспрепятственные поставки зерна, продовольствия, удобрений и сырья из России и Украины.

Страны G20 приветствовали "все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". "Сегодняшняя эпоха не должна быть эрой войны", — говорится в заявлении.

Участники саммита "Большой двадцатки" избежали прямого осуждения России за вторжение в Украину, пишет "Медуза".

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