Россия наращивает производство артиллерийских боеприпасов и в течение двух лет сможет производить до двух миллионов выстрелов в год, передает Reuters, ссылаясь на заявление анонимного западного чиновника. Это в два раза превышает прогнозы западных стран.

Как считает собеседник агентства, даже такой темп производства не сможет компенсировать расход боеприпасов на фронте — в 2022 году российская армия израсходовала от 10 до 11 миллионов снарядов, говорит он.

По его словам, российская оборонная промышленность может также выйти на уровень производства в 200 танков в год, и это тоже в два раза превосходит ожидания Запада.

Правда, такие темпы тоже не смогут восполнить потери бронетехники на войне, заметил госслужащий.

Расследовательский проект Oryx, который занимается подсчетом потерь на войне в Украине по открытым источникам, сообщает, что после начала вторжения в Украину в феврале 2022 года был потерян 2301 российский танк.

Из них 1491 танк был уничтожен, 550 — захвачены украинцами, остальные повреждены или брошены.

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