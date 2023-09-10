Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал на "тупик" в обсуждениях со странами "Большой семерки" по двум вопросам: об устройстве суда для российских военных преступников и передаче Украине замороженных российских активов.

Страны G7 твердо выступают за создание так называемого "гибридного" — в рамках украинской судебной системы, но с участием международных судей. Киев считает, что это не позволит лишить иммунитета высшее российское руководство, чтобы привлечь его к ответственности за преступление агрессии, поэтому он выступает за создание специального трибунала, подобного Нюрнбергскому, который судил нацистских военных преступников.

"Итак, мой вопрос к международному сообществу сейчас, когда у нас объективно есть проблема с нынешней структурой международного права, не способного привлечь к ответственности президента Путина, премьер-министра России — мне трудно вспомнить его имя — и министра Лаврова за преступление агрессии. Нам нужно создать прецедент", — цитирует Кулебу агентство "Интерфакс Украина" (премьер-министра России зовут Михаил Мишустин).

В отличие от других военных преступлений и преступлений против человечности, преступление агрессии можно вменить только высшему руководству государства, ответственного за развязывание агрессивной войны. Среди юристов действительно нет единого мнения о том, как практически организовать судебное преследование высшего руководства России.

Кулеба выступал на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука. Выступление состоялось в пятницу, но с условием, что публикация будет перенесена на субботу, пишет агентство AFP.

Кулеба также указал на отсутствие сдвигов в передаче Украине замороженных резервов российского Центробанка, которые могли составлять до 300 млрд долларов. "Спустя полтора года я все еще слышу от Европы и Америки: мы работаем над этим. Есть отсутствие воли к доведению этого до конца", — цитирует министра AFP.

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