Результаты войны, начатой Россией против Украины, станет определяющим не только для соседних стран и региона, но и всего мира, заявил старший научный сотрудник Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"В зависимости от исхода этой войны многое может измениться в других странах. Грузия, Молдова и Казахстан – каждая из этих стран испытывает немедленное влияние в случае, если Россия победит, удержится, сможет оставить за собой захваченные украинские территории", - сказал Фукуяма. Последствия войны повлияют и на Юго-Восточную Азию, уверен он.

"Еще совсем недавно почти никто в этом регионе не воспринимал идею, что Китай решится насильственно путем выступить против Тайваня и свергнуть демократически избранное правительство этой страны", - объяснил Фукуяма.

Аналогично результат войны повлияет и на внутриполитическую ситуацию в США, где представители правых политических сил тяготеют к более авторитарной модели или так называемой "сильной руке", предпочитая видеть своим лидером кого-то, похожего на Путина, продолжил исследователь.

"Когда Европа чихает, то остальной мир с насморком"

С Фукуямой согласилась президент и исполнительный директор Международной кризисной группы Комфорт Эро, которая добавила, что результат войны будет иметь определяющее значение, в том числе и для Африки.

"Я родом из Нигерии, самой большой страны Западной Африки. У нас говорят, когда Нигерия чихает, вся Западная Африка лежит с насморком. То же можно сказать и об Украине и ее влиянии на архитектуру европейской безопасности. То, как закончится эта война, будет означать много не только для Европы, но и для остального мира, поскольку, когда Европа чихает, то остальной мир с насморком", - подытожила Эро.

Фрэнсис Фукуяма наиболее широкую известность получил как автор книги "Конец истории и последний человек", в которой он предсказывал, что либеральная демократия станет последней формой эволюции политического режима в мире.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram