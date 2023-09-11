Крупнейшая финская телерадиокомпания Yle опубликована спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске построены большие ангары для обслуживания и хранения техники.

По мнению Yle, это первые признаки того, что Россия после длительного перерыва вновь обустраивает военные базы у финской границы.

Однако, по словам эксперта по России майора в отставке Марко Эклунда, которого цитирует Yle, строительные работы еще не означают, что Россия наращивает численность своих войск на финской границе.

"Приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске сейчас, вероятно, является переоборудование и поставка техники на украинский фронт. Я предполагаю, что ангар, который там возведен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику", — считает эксперт.

"России нечего размещать на финской границе. Скорее, техника оттуда размещается в других местах, и Украина является целью номер один", — согласен с ним другой финский военный эксперт Илмари Кяйхке.

По его мнению, у России нет необходимых людей и техники для реализации планов Шойгу по усилению войск на границе с Финляндией, пока продолжается полномасштабная война в Украине.

По сведениям издания, все больше техники из Петрозаводска перебрасывают на украинский фронт.

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