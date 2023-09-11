Жертвами землетрясения, произошедшего поздно вечером 8 сентября в Марокко, стали по меньшей мере 2122 человека, сообщает CNN со ссылкой на государственный телеканал 2M. Более 2400 человек получили ранения.

В районе катастрофы продолжается спасательная операция, к ней привлечены военнослужащие. Число погибших и пострадавших, вероятно, будет увеличиваться по мере того, как спасатели будут разбирать завалы домов в удаленных горных районах.

Al Jazeera отмечает, что проведению операции и оказанию помощи пострадавшим мешают образовавшиеся из-за землетрясения завалы на дорогах, а также характерное для этого времени года ночное снижение температуры в пострадавшем регионе.

Иностранные государства и международные организации уже предложили марокканским властям помощь в борьбе с последствиями землетрясения. Король Мухаммад VI в своем заявлении поблагодарил партнеров, но отметил, что сначала местные специалисты проведут оценку потребностей, поскольку "отсутствие координации в таких случаях будет контрпродуктивным". В то же время монарх уже согласился принять помощь от Великобритании, Испании, Катара и ОАЭ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита G20 в Индии присоединилась к совместному заявлению, в котором выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также подтвердила готовность предоставить "всю необходимую поддержку для любых неотложных краткосрочных финансовых потребностей и для усилий по восстановлению". Текст заявления подписали, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло поздно вечером в пятницу в 70 км от Марракеша. По оценкам сейсмологов, оно стало сильнейшим в регионе за несколько десятков лет.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram