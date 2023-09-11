Евросоюз никогда не признает "выборы", проведенные российскими властями на оккупированных территориях Украины, и их результаты, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В опубликованном в понедельник, 11 сентября, на сайте европейской внешнеполитической службы заявлении он от имени ЕС "решительно осудил проведение нелегитимных российских так называемых "выборов" в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также в некоторых районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины".

Боррель напомнил, что незаконное голосование "на временно оккупированных РФ территориях Украины" было организовано 8-10 сентября одновременно с проведением региональных и муниципальных выборов в РФ. "Мы категорически не приемлем очередные и тщетные усилия России по легитимизации или нормализации ее незаконного военного контроля и предпринятой попытки аннексировать часть украинских территорий", — подчеркивается в заявлении.

Организация этих "выборов" является еще одним нарушением международного права, в том числе Устава ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. "Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, понесут ответственность за свои незаконные действия", — выразил уверенность Боррель.

Одновременно в заявлении указывается, что противозаконные "выборы" на захваченных территориях Украины прошли на фоне принудительной и незаконной выдачи РФ паспортов, в том числе детям, а также принудительного перемещения и депортации местных жителей, широкомасштабных и систематических нарушений прав человека, запугивания и усиления репрессий граждан Украины со стороны России и оккупационных властей в украинских регионах.

В Брюсселе высоко оценили мужество украинцев, выступивших против фиктивного "голосования" и продолжающих сопротивляться российской оккупации. "Евроcоюз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Россия должна незамедлительно, полностью и без всяких условий вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", — подчеркнули в ЕС.

Одновременно Боррель прокомментировал региональные и местные выборы в России, заявив об их проведении в условиях жестких ограничений, вызванных войной против Украины. Он указал на усиление внутренних репрессий, военную цензуру, подавление оппозиции, гражданского общества, независимых СМИ и других критических голосов. "Это привело к ограничению гражданских и политических прав, что лишило многих кандидатов возможности баллотироваться, ограничило выбор российских избирателей и доступ к точной информации о кандидатах", — отметил Боррель.

Он заявил, что ЕС осуждает продолжающееся давление на независимое движение в защиту прав избирателей "Голос", включая задержание ее сопредседателя Григория Мельконьянца. Кроме того, глава европейской дипломатии призвал РФ обеспечить наблюдение за выборами со стороны независимых наблюдателей, в том числе ОБСЕ.

Накануне в России завершилось голосование на региональных выборах, оно было организовано также на контролируемых российскими силами территориях на востоке и юге Украины. Евросоюз неоднократно критиковал его проведение, называя этот процесс "очередным грубым нарушением международного права и суверенитета Украины". МИД Германии заявил, что это "имитация выборов". Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон никогда не признает претензии России на любую суверенную территорию Украины, а в отношении тех, кто поддержит такое "нелегитимное голосование", будут введены санкции. "Кремль надеется, что эти заранее предопределенные, сфабрикованные результаты укрепят противозаконные претензии России на оккупированные ею части Украины, но это не более чем пропагандистское мероприятие", — подчеркнул он.

На оккупированных территориях Херсонской области местный "избирком" объявил о победе "Единой России" с 74,86% голосов. На "выборах в Запорожское заксобрание" правящая в РФ партия получила 83,01%, в самопровозглашенной ЛНР — 74,42%, а в самопровозглашенной ДНР — 78,03%.

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