Президенты Чили и Мексики выступили с совместным призывом к укреплению демократии в Латинской Америке по случаю пятидесятой годовщины чилийского военного переворота под руководством генерала Пиночета.

На церемонии в Сантьяго президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал переворот Пиночета государственной изменой, а президент Чили Габриэль Борич выразил Мексике признательность за поддержку чилийцев, спасавшихся от репрессий диктаторского режима.

"После государственного переворота 11 сентября 1973 года Мексика открыла двери своего посольства и приняла на свою землю более 3000 соотечественников. Она предложила им убежище от угнетения, защитила их и поддержала в очень трудное время их жизни", — сказал Борич, выразив горячую благодарность мексиканцам.

Накануне годовщины Борич присоединился к маршу в память жертв режима Пиночета, состоявшемуся в столице Чили Сантьяго. Он стал первым лидером страны, прошествовавшим вместе с родственниками тех, кого пытали и убили во времена военной диктатуры, после ее падения в 1990 году.

В процессии приняли участие около 5000 человек. Она прошла по улицам столицы по направлению к Центральному кладбищу, где находится мемориал жертвам режима Пиночета.

Шествие ненадолго остановилось у президентского дворца Ла Монеда, где Борич открыл мемориальную выставку, посвященную свергнутому президенту-социалисту Сальвадору Альенде.

Именно там 11 сентября 1973 года военные свергли Альенде, который в тот день погиб. Хунта заявляла, что он покончил жизнь самоубийством.

Беспорядки во время шествия

Хотя основная часть шествия шла мирно, скандируя "Правда и справедливость!", на некоторых участках марша памяти с демонстрантами столкнулась полиция. Борич обвинил в развязывании беспорядков и поджогах активистов в масках.

Группа мужчин в одежде с капюшонами забросала камнями президентский дворец и охранявшую его полицию, прорвав барьеры безопасности и повредив проход к культурному центру в подвалах здания. На других участках шествия некоторые участники бросали бутылки с зажигательной смесью и устанавливали горящие баррикады.

На кладбище были повреждены некоторые мавзолеи, в том числе могила правого сенатора, убитого в 1991 году.

"Те, кто несет ответственность за это насилие, являются противниками правительства", — сказал заместитель министра внутренних дел Мануэль Монсальве, добавив, что трое полицейских получили ранения.

Раскол в обществе

В тот же день на улицах Сантьяго собрались и небольшие группы сторонников Пиночета, которые считают его героем, спасшим Чили от коммунизма.

Военный переворот 1973 года остается предметом серьезных разногласий в Чили, несмотря на широко задокументированные нарушения прав человека, совершенные за 17 лет пребывания генерала Пиночета в стране.

В конце мая социологическая компания Cerc-Mori провела опрос о нынешнем отношении чилийцев к перевороту Пиночета. 42% респондентов ответили, что переворот "уничтожил демократию", а 36% назвали его моментом "освобождения Чили от марксизма".

"11 сентября — это дата, которая наполняет нас воспоминаниями, но также доставляет нам некоторую боль, потому что вместо того, чтобы двигаться вперед, мы регрессировали", — рассказала агентству AFP 76-летняя участница шествия Патриция Гарсон, бывшая политическая заключенная.

Более 3200 человек были либо убиты силами безопасности Пиночета, либо "исчезли" — похищены и предположительно убиты. Около 38 000 человек подверглись пыткам. Тысячи детей были похищены у родителей и отправлены на усыновление за границу.

Поиском останков пропавших людей до сих пор занимались в основном их семьи. На данный момент известно о всего 307 найденных телах. Но в конце августа правительство Чили объявило, что начинает национальную программу поиска пропавших без вести жертв.

Пиночет был арестован в Лондоне в 1998 году, но так и не попал в тюрьму за предполагаемые преступления. Он умер от сердечного приступа в 2006 году, находясь под домашним арестом. Ему был 91 год.

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