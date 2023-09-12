Ливийский Красный Полумесяц сообщил, что в результате удара шторма "Даниэль" в стране погибли от 150 до 200 человек.

Однако лидер непризнанного правительства восточной части Ливии заявил, что число погибших "превышает 2000".

Шторм "Даниэль" обрушился на страну в воскресенье, в результате чего власти объявили чрезвычайное положение и запросили международную помощь. Регион Киренаика был объявлен зоной бедствия.

По сообщению телеканала "Аль-Джазира", Хани Шенниб, президент Национального совета по американо-ливийским отношениям, сказал, что город Дерна оказался полностью отрезанным от мира. Число погибших в городе с населением в 100 тыс. человек, скорее всего, вырастет.

"Нет подключения к интернету, нет электричества… Масштабы катастрофы, произошедшей в городе, только растут с каждой минутой", — сказал Шенниб телеканалу "Аль-Джазира".

По его словам шторм вызвал внезапное и резкое увеличение потока воды, который разрушил главную плотину города. Он также добавил, что трудно "проинформировать мир о том, что там происходит".

Кроме Дерны, также пострадали города Бенгази, Сус и Аль-Мадж на востоке страны.

Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии.

Власти на востоке Ливии ввели комендантский час, а школы и магазины приказали закрыть.

Вскоре после того, как были объявлено о 150 погибших, премьер-министр восточной части страны Усама Хамад заявил ливийскому телеканалу, что "пропавшие без вести исчисляются тысячами, а число погибших превышает 2 тыс".

"Целые кварталы в Дерне исчезли вместе с их жителями… смыты водой", — сказал Хамад, не уточнив, откуда у него эти сведения.

Кроме восточных районов, от наводнения пострадал и город Мисрата на западе Ливии.

В интернете опубликованы непроверенные видео, на одном из которых видно, как человека смывает поток воды. На других водители спасаются от наводнения на крышах своих автомобилей.

Из-за шторма закрылись не только школы и магазины, но и четыре крупных нефтяных порта.

В то время как ситуацию на востоке Ливии контролирует администрация, которая базируется в Бенгази, международно признанное правительство в столице Триполи тоже принимает участие в ликвидации последствий шторма.

Ливия разделена между двумя враждующими администрациями после восстания, в результате которого при поддержке стран НАТО в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи.

Оба правительства объявили после шторма "Даниэль" трехдневный траур.

На прошлой неделе этот шторм ударил по Греции, Турции и Болгарии, в результате чего погибло более десятка человек.

Этим летом южная часть Европы пережила сразу несколько экстремальных погодных событий, в том числе рекордную жару и пожары.

Без влияния человека события этого лета считались бы чрезвычайно редкими, считают авторы исследования World Weather Attribution, среди которых — ученые из разных стран мира, изучающие роль, которую изменение климата играет в широком распространении экстремальных погодных условий.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram