Ратификация Армений Римского статута не связана с отношениями с Россией, а необходима для обеспечения собственной безопасности, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью "Общественному телевидению" в понедельник, 11 сентября.

"Сегодня мы пытаемся использовать инструменты, которые мы можем получить, чтобы добавить факторы к безопасности границ, которые помогут нам. Римский статут не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям. Мы его ратифицируем, потому что хотим, чтобы события сентября 2022 года и мая 2021 года (тогда произошли обострения на армяно-азербайджанской границе — прим. Delfi) расследовал Международный уголовный суд", — объяснил Пашинян.

По словам премьера, ратификация документа — это еще один фактор, который может "оказать существенное влияние в плане повышения уровня нашей безопасности в условиях, когда ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности, в которую, помимо Армении, входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан — прим. Delfi) не выполнила и не выполняет свои обязательства перед Арменией".

1 сентября правительство Армении направило Римский статут в парламент для рассмотрения вопроса ратификации. Власти страны объясняют это стремлением привлечь к ответственности Азербайджан в связи с военными конфликтом двух стран. Римский статут был подписан Арменией в 1998 году. В марте этого года Конституционный суд страны признал документ соответствующим основному закону.

Пашинян напомнил, что ратификацию Римского статута Ереван начал в декабре 2022 года — до того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. "К сожалению, этот процесс совпал с контекстом отношений России и МУС. Но должен сказать, что этот процесс не связан с отношениями Армении с Россией", — подчеркнул премьер.

В марте 2023 года МУС выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению суда, Путин и Львова-Белова "предположительно несут ответственность за военное преступление, связанное с незаконной депортацией населения (детей)" с территории Украины в Россию. Ордер означает, что страны, ратифицировавшие Римский статут, должны будут задержать Путина в случае его визита.

В МИД России назвали планы Еревана по присоединению к Римскому статуту "абсолютно неприемлемыми". Ереван в свою очередь отказался проводить на своей территории в 2023 году учения ОДКБ. Такие мероприятия могли бы создать угрозу в регионе, объяснил Пашинян. Позднее он допустил прекращение членства Армении в ОДКБ, а также упрекнул российских миротворцев в невыполнении миссии по обеспечению безопасности жителей Нагорного Карабаха.

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