Власти Швеции намерены в следующем году увеличить оборонный бюджет королевства почти на треть, заявил министр обороны Пол Йонсон.

Йонсон отметил, что увеличение расходов вызвано продолжающейся агрессивной войной России против Украины, предстоящим вступлением Швеции в НАТО и стремлением продолжать военную поддержку Киева. По словам министра, оборонные статьи бюджета вырастут в 2024 году до 119 млрд шведских крон (около 10 млрд евро).

"Швеция оказалась в самой серьезной ситуации с безопасностью со времен окончания Второй мировой войны, что требует от страны наличия обороны, готовой защитить шведскую территорию", — заявил Йонсон.

Как отмечает Financial Times, шведское правительство последовательно увеличивает траты на оборону с 2016 года, причем в последние годы делает это все быстрее — изначально предполагалось, что военные расходы будут составлять 2% от ВВП королевства (такую цель перед своими членами ставит НАТО) в 2030 году, в действительности страна вплотную приблизится к этому показателю уже в 2024-м.

"Перед нами стоят исторические задачи в оборонной политике. Мы активизируем работу по крупнейшему наращиванию общей обороны с 1950-х годов", — подчеркнул шведский министр.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Швеция, десятилетиями придерживавшаяся политики нейтралитета, подала заявку на вступление в НАТО. К настоящему моменту ее не ратифицировали только Турция и Венгрия. Согласно договоренностям, достигнутым на июльском саммите альянса в Вильнюсе, предполагается, что парламенты обеих стран одобрят присоединение королевства к НАТО этой осенью.

По данным Кильского института мировой экономики, к 31 июля 2023 года шведские власти предоставили Украине военную помощь на сумму почти 1,5 млрд евро.

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