"Злые и веселые дети харьковских подвалов", — спел год назад в своем хите Сергей Жадан о том, как маленькие и взрослые харьковчане переживали российские обстрелы "в глубинах метрополитена". Он, видимо, и не представлял, что через год его слова для харьковских детей заиграют новыми красками. "Этот метрополитен, который тебе надежду дает. Где-то глубоко на станции бьется сердце твое", — пел он. А сейчас метро дало харьковским школьникам надежду на образование, которое у них отбирают россияне ракетными ударами по городу.

"Чтобы попасть в нашу школу, надо сесть в хвост вагона, выйти и завернуть. Там желто-голубые двери очень заметны, а рядом с ними есть одна дверца, серая…", — 14-летняя Алина Барсук рассказывает, как она добирается до школы, которую создали на нескольких станциях метрополитена в Харькове.

Алина, как и многие дети города, не могла учиться в своем классе из-за войны. Она говорит, что давно мечтала вернуться за парту, и первая неделя обучения в подземке ей понравилась.

Тысяча учеников в подземной школе

В метрополитене сели за парты более тысячи учеников. Для этого городские власти разместили на пяти станциях 17 учебных классов. Больше всего их на станциях харьковской подземки "Университет" и "Победа", — они одни из самых глубоких.

Места для обучения готовили месяц. Классы оборудовали в служебных помещениях метро, они расположены над платформами, где движутся поезда. Установили климат-контроль и шумоизоляцию.

"Мы находимся под землей. Поэтому надо где-то воздух взять, перемешать — подогреть или охладить", — объясняет гендиректор метрополитена Андрей Гармаш. Он уверяет, что здесь будет тепло и зимой.

"Вот когда поезд едет уже со станции, немного пол вибрирует. А так ничего не слышно", — делится своими впечатлениями Алина и уверяет — от обучения незначительные вибрации не отвлекают.

Говорить о возвращении офлайн-обучения городские власти начали еще летом. К этому готовили школы, которые не были разрушены российскими ракетами. Дети должны были учиться преимущественно на первых этажах, чтобы успеть во время тревоги спуститься в подвалы, переоборудованные в укрытия.

В горсовете имелись положительные выводы спасателей по 126 укрытиям, но впоследствии эти выводы отменили.

"Нас сегодня обстреливают мощными ракетами С-300, поэтому они изменили свои нормативные требования, — объяснил такое поведение ГСЧС городской голова Игорь Терехов — И, учитывая эти требования, нам пришлось в месячный срок оборудовать пять станций метрополитена".

Настойчивость воплощения идеи с офлайн-обучением в горсовете объясняют запросом от родителей.

"Люди возвращаются в Харьков, это значит — возвращаются дети, возвращаются учителя, возвращаются родители. Есть потребность в других подходах к обучению", — говорит директор городского департамента образования Ольга Деменко.

"Нам было нужно офлайн-обучение"

14-летняя Алина Барсук — в восьмом классе. Часть уроков она будет изучать за партой класса, обустроенного на станции метро "Победа".

"Я уже давно хотела вернуться в школу. Первые впечатления были неплохие. Есть сверстники, есть с кем пообщаться. И учителя ты видишь очно, а не на экране телефона. И спросить на тему урока что-то проще, чем онлайн", — делится впечатлениями девочка.

Сначала пандемия, а затем полтора года войны все же сказались на обучении, говорит мама Алины Екатерина Барсук. По ее мнению, из-за онлайн-занятий упал уровень знаний, а еще пострадала дисциплина.

"Нам было уже очень трудно дома учиться, — объясняет свое решение отдать дочь в метро-школу Екатерина. — Там не выключишь камеру и не скажешь, что пошел спать. Нам было нужно, поэтому мы записались в школу".

Чтобы попасть на обучение в метро, Алине пришлось временно уйти из школы, где она училась в предыдущие годы.

"Немножко было страшновато, потому что никого из учителей не знаешь. Но познакомимся", — говорит Екатерина Барсук.

Это так называемое временное отчисление, объясняет директор департамента образования Ольга Деменко. За ребенком остается его место в старой школе и возможность вернуться в нее в любое время. А детей переводят в базовые школы.

До 4-го сентября, когда началось обучение, удалось набрать 61 класс. Треть из них — это первоклашки, но есть 5-8 классы и даже один класс выпускников, которые приходят на обучение в метро в две смены.

Кроме учителей, в каждом классе есть тьюторы. Именно они сопровождают ребенка во время урока в туалет, помогают развлекаться ученикам на переменах.

Алина говорит, что она совсем не против такого тщательного надзора.

"Вот, например, кто-то скажет — я в туалет. А пойдет не в туалет и ищи его, куда он делся. Поэтому из помещения, в котором класс, выходят только с тьютором", — рассуждает девочка.

Желающих учиться в метро становится больше

Для преподавания в метро решили выбрать основные предметы. Первоклашки за партами будут учиться писать, читать и считать. А вот в средних и старших классах предметы будут меняться.

Алина будет изучать в основном точные науки. В ее расписании кроме украинского и английского языков алгебра и геометрия, химия и физика. За неделю учебы девочка успела оценить новых учителей.

"У нас учительница английского языка, если ребенок на уроке в телефон смотрит, просто подойдет, спросит несколько вопросов у ученика, поможет ему. То есть, даже если ученик не учится, она все равно с ним работает", — приводит прибор работы Алина.

После завершения трех уроков восьмиклассница также на метро возвращается домой. На первой учебной неделе Алина за партой училась три дня. Остаток недели — уроки онлайн.

Возвращение за парту забрало много сил. Алина признала, что после уроков чувствовала себя истощенной. Но бросать учебу в подземке девочка не хочет.

И такой формат образования становится все популярнее. За неделю насобирали еще один класс, который будет учиться в подземке. Набор в метро-школу будет продолжаться в течение всего года.





Фото: Оксана Нечепоренко / Украинская служба BBC





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