Министерство обороны России объявило, что удар по Севастополю этой ночью был нанесен крылатыми ракетами, а также морскими дронами, о которых до сих пор не сообщалось. В результате повреждены два корабля.

"ВСУ ночью нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота", — цитирует заявление министерства государственное агентство РИА Новости.

Минобороны утверждает, что российская ПВО сбила семь из десяти ракет, а патрульный корабль уничтожил все три морских дрона. Оставшиеся три ракеты, как говорит министерство, повредили два корабля, находящиеся на ремонте.

На видео, которые публиковали севастопольские пользователи соцсетей и информационные телеграм-каналы, были видны и слышны три взрыва в районе судоремонтного завода.

Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, ракетный удар этой ночью был нанесен по судостроительному заводу и сообщил, что в результате удара пострадали, по предварительным данным, 24 человека.

"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет", — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Севморзавод — это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

По словам Развожаева, из 24 пострадавших четверо находятся в состоянии средней тяжести. На нескольких видео, опубликованных пользователями соцсетей из Севастополя, видно, что на территории завода произошло как минимум три мощных взрыва.

Жители Севастополя сообщают, что горит Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе на улице Героев Севастополя, 13.

Короче, завтра, точнее уже сегодня, у кого-то в Севастополе будет выходной. pic.twitter.com/9sSsCxTaJF

— Энергия на шару (@PowerNaShary) September 13, 2023

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