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Министерство обороны России объявило, что удар по Севастополю этой ночью был нанесен крылатыми ракетами, а также морскими дронами, о которых до сих пор не сообщалось. В результате повреждены два корабля.

"ВСУ ночью нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота", — цитирует заявление министерства государственное агентство РИА Новости.

Минобороны утверждает, что российская ПВО сбила семь из десяти ракет, а патрульный корабль уничтожил все три морских дрона. Оставшиеся три ракеты, как говорит министерство, повредили два корабля, находящиеся на ремонте.

На видео, которые публиковали севастопольские пользователи соцсетей и информационные телеграм-каналы, были видны и слышны три взрыва в районе судоремонтного завода.

Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, ракетный удар этой ночью был нанесен по судостроительному заводу и сообщил, что в результате удара пострадали, по предварительным данным, 24 человека.

"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет", — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Севморзавод — это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

По словам Развожаева, из 24 пострадавших четверо находятся в состоянии средней тяжести. На нескольких видео, опубликованных пользователями соцсетей из Севастополя, видно, что на территории завода произошло как минимум три мощных взрыва.

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