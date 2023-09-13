По мнению спикера Палаты представителей США, Байден лгал американцам о том, что не знал ничего о бизнесе своей семьи.

Спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти поручил комитетам палаты начать расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена, передает агентство AFP во вторник, 12 сентября.

Поручение связано с бизнесом сына президента Хантера Байдена. По мнению Маккарти, Джо Байден "солгал" общественности о том, что ему неизвестно о деловой деятельности сына за рубежом. "Республиканцы в Палате представителей раскрыли серьезные и заслуживающие доверия обвинения в отношении поведения президента Байдена. В совокупности эти обвинения рисуют картину культуры коррупции", — заявил Маккарти.

Официальное начало расследования в отношении Байдена лидер республиканцев назвал "следующим логическим шагом", позволяющим Палате представителей собрать "все факты и ответы".

Белый дом назвал расследование "экстремальной политикой"

В Белом доме после анонса расследования в отношении Байдена заявили, что это "экстремальная политика в худшем ее проявлении", а у республиканцев нет необходимых для начала процедуры доказательств.

Республиканцы обвиняют Хантера Байдена в том, что в прошлом он использовал положение своего отца на посту вице-президента при президенте Бараке Обаме для ведения бизнеса, в том числе в Украине и Китае. При этом, как отмечает портал Axios, пока неясно, сможет ли Маккарти заручиться поддержкой 218 законодателей нижней палаты для утверждения возможного импичмента Байдена. Некоторые республиканцы в Сенате уже заявили, что не считают достаточными для этого представленные конгрессменами доказательства, отмечает Axios.

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