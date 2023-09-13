Российские агентства сообщают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в своем бронепоезде на станцию при российском космодроме Восточный, и там уже началась его встреча с Владимиром Путиным.

Агентство Интерфакс пишет, что Путин и Ким осмотрят несколько объектов космодрома, а потом проведут переговоры.

США считают, что Путин и Ким намерены обсудить прежде всего поставки боеприпасов из Северной Кореи для воюющей в Украине российской армии. В ответ, как полагают американцы, Ким хочет получить от России продовольственную помощь и некоторые военные технологии.

По сведениям Интерфакса, Киму покажут процесс сборки ракеты "Ангара", они с Путиным осмотрят строящийся стартовый комплекс для "Ангары" и стартовый комплекс для ракеты-носителя "Союз-2", а затем проведут переговоры.

О содержании переговоров стороны ничего не сообщали.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram