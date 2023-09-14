Министерство обороны США создает в Украине команду инспекторов, которые будут следить за распределением и применением оружия, поставленного Киеву Соединенными Штатами.

Об этом сообщил телеканал CNN, напомнив, что ряд конгрессменов-республиканцев требуют усилить контроль за помощью США Украине.

Генеральный инспектор Пентагона заявил, что руководитель этой группы прибыл в Киев еще в конце августа, а ее другие члены приедут до конца сентября.

Команда контролеров разместится в посольстве США в Украине. По словам пресс-секретаря офиса генинспектора Меган Рид, у этого ведомства впервые с начала военного вторжения России в Украину появятся постоянные представители в Киеве. Американская помощь Украине с начала работы администрации Джо Байдена составила более 43,7 млрд долларов.

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