Наряду со странами Балтии Финляндия также планирует ввести запрет на въезд автомобилей с российскими регистрационными знаками. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на источники в правительстве.

Официально о запрете, по данным YLE, 15 сентября в течение дня собирается объявить министр иностранных дел Элина Валтонен.

Предполагается, что запрет на въезд будет распространяться на автомобили с российскими номерами с числом посадочных мест менее 10. Предусмотрены некоторые исключения, пишет YLE, не уточняя, кто будет выведен из-под запрета.

Когда новые правила въезда вступят в силу, пока неизвестно.

Ранее запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввели Латвия, Литва и Эстония, обосновав это решение рекомендациями Еврокомисии.

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