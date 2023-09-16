Украинская 3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала в телеграме трехминутное видео, как сообщается, взятой ей на днях деревни Андреевка под Бахмутом.

За эту деревню, имеющую важное значение в сражении за разрушенный Бахмут, велись ( и, судя по сообщениям, по-прежнему ведутся) ожесточенные бои.

На опубликованных кадрах, снятых видеокамерой на шлеме одного из бойцов, продвигающихся по полю между обгорелых, лишенных веток и листвы деревьев и руин, видно, что деревню практически сравняли с землей.

Судя по этим кадрам и другим снимкам, от нее ничего не осталось, и трудно представить, что кто-то тут когда-нибудь снова будет жить.

Российская сторона отвергает украинские сообщения о взятии Андреевки. Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что российские войска предпринимают попытки вернуть утраченные позиции в районе Андреевки.

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