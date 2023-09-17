В телеграм-канале главы Чеченской республики Рамзана Кадырова появилось видео его прогулки в парке. Вероятно, так глава Чечни ответил на заявления ГУР о его "тяжелом состоянии" и возможной "смерти".

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", — говорится в подписи к видео. Когда и где был снят ролик, не уточняется. Издание "Агентство" предположило, что ролик, судя по погоде, был снят в Грозном.

Сообщения о резком ухудшении здоровья Кадырова начали появляться в середине сентября. В частности, в ночь на 15 сентября оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO написал, что Кадыров впал в кому. В тот же день украинское издание "Обозреватель" заявило, что Кадыров в коме уже несколько дней. Позднее представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Кадыров находится в "тяжелом состоянии".

17 сентября, уже после публикации видео в телеграм-канале Кадырова, чеченский правозащитник и оппозиционер Абубакар Янгулбаев написал, что Кадыров умер. Никаких доказательств или ссылок на источник информации он не привел.

Ранее последнее видео с Кадыровым появлялось на его канале 1 сентября. Когда оно было снято — неизвестно.

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