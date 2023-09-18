В результате российской атаки по Херсонской области погибли два человека, четыре мирных жителя получили ранения, сообщает со ссылкой на главу областной военной администрации Александра Прокудина "Новая газета. Европа".

В Херсоне погиб 72-летний мужчина, еще один — получил травмы, ему оказана помощь на месте.

Также под обстрел попал частный дом в селе Кизомыс, от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте, 60-летнего мужчину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

В селе Ольговка пострадала 63-летняя женщина, она также была госпитализирована.

За минувшие сутки, по данным Прокудина, российские войска совершили 92 обстрела, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. Военные ВС РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области, фельдшерский пункт, а также территорию и здание предприятия в Херсоне, добавил глава ОВА.

Этой ночью воздушная тревога звучала по всей Украине. Воздушные силы ВСУ в ночь на 18 сентября предупредили об атаке дронами по южной части Украины. Возможны пуски крылатых ракет с российских бомбардировщиков Ту-95МС, добавили там.

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