Свидетельства, собранные журналистами The New York Times, позволяют предположить, что взрыв на рынке в Константиновке 6 сентября был вызван украинской ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук".

Удар по рынку в городе Константиновка в Донецкой области Украины, вероятнее всего, был вызван попаданием сбившейся с курса украинской ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса "Бук". Об этом говорится в расследовании, опубликованном американской газетой The New York Times (NYT) в понедельник, 18 сентября.

Журналисты издания пришли к такому выводу, проанализировав фрагменты поражающих элементов ракеты, спутниковые снимки, свидетельства очевидцев и следы на местности.

"Сразу после удара украинские власти пытались не допустить, чтобы журналисты NYT смогли попасть в пострадавший район или получить доступ к обломкам ракеты. Но позже репортеры побывали на месте происшествия, опросили свидетелей и собрали части использованного оружия", — сказано в расследовании.

Отмечается, что удар, судя по всему, был результатом трагической случайности. Ракета, которая взорвалась в Константиновке, могла отклониться от заданного курса в результате отказа электроники или поврежденного во время запуска оперения.

Украина не намерена расследовать обстрел Константиновки

В результате взрыва ракеты на рынке в центре Константиновки 6 сентября погибли по меньшей мере 15 человек и более 30 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ударе российскую армию. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет расследовать ракетный обстрел рынка, потому что "все очевидно".

"Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: "Вы знаете, это Украина сама себя атакует"? Для нас очевидно и подтверждено, что это один изракетных ударов Российской Федерации", — сказал Подоляк в эфире передачи Breakfast Show на YouTube-канале журналиста Александра Плющева.

О том, что ракета, взорвавшаяся на рынке в Константиновке, могла быть украинской, ранее также сообщил основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев. По его словам, такое предположение позволяет сделать анализ видеозаписи удара, которую опубликовал в соцсетях Зеленский.

На видео видно, что ракета прилетела с северо-запада, то есть с территории, контролируемой украинскими военными, заявил Левиев на YouTube-канале российского журналиста Майкла Наки. При этом основатель CIT также подчеркнул, что не считает намеренным данный удар, речь может идти только о "трагической случайности".

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