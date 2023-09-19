Пограничники и полицейские будут следить за тем, чтобы граждане России, получившие от латвийских властей предписание покинуть страну, не оказались в Эстонии. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

"Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал сюда. На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. И если это российский гражданин, то Россия должна его принять, Россия не может ему отказать", — сказал глава эстонского МВД.

Одновременно Ляэнеметс выразил сомнение, что Латвия сможет обеспечить передачу РФ людей, которых обяжут покинуть территорию страны: "Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем, потому что им нужен вид на жительство, чтобы жить здесь, и все остальные права и условия должны быть соблюдены. Но мы ввели санкции против российских граждан, мы не собираемся им этого давать".

В воскресенье представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе в интервью TV3 заявила, что граждане РФ, которые должны были сдать экзамен на знание латышского языка или хотя бы подать соответствующую заявку, но до сих пор этого не сделали, получат предписание покинуть Латвию в течение 90 дней. По словам чиновницы, соответствующие извещения будут направлены на этой неделе, их получат около 3600 человек.

В минувший четверг, 14 сентября, Сейм утвердил поправки к Иммиграционному закону, согласно которым бывшие граждане и неграждане Латвии, сменившие гражданство на российское, получат двухлетнюю отсрочку для повторной сдачи экзамена на знание госязыка. На переходный период они смогут получить временный вид на жительство вместо постоянного. Действие поправок не распространяется на тех, кто даже не пытался сдать экзамен.

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