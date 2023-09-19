Министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе для "восстановления конституционного строя". Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя позиции на передовой и заглубленных, долговременных огневых точках соединений вооруженных сил Армении, а также боевые средства и военные объекты. Мы еще раз подчеркиваем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются нападениям", — утверждает минобороны республики.

В пресс-релизе говорится, что "в последние несколько месяцев подразделения ВС Армении в Карабахском регионе Азербайджана систематически обстреливали позиции азербайджанской армии из оружия различного калибра, продолжали минирование наших территорий, инженерное усовершенствование боевых позиций, а также наращивали боевую мощь". Так, заявили в Баку, сегодня в результате взрыва мины был уничтожен автомобиль Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, погибли местные жители.

Минобороны Азербайджана отмечает, что проинформировало о начатых "антитеррористических мероприятиях" командование находящихся в регионе российских миротворцев и руководство мониторингового центра.

Как сообщает российское информагентство ТАСС, минобороны Армении заявило, что на границах страны ситуация относительно стабильная.

Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) Рубен Варданян сообщил о массированном артиллерийском обстреле. В крупнейшем городе региона, Степанакерте, объявлена воздушная тревога, а местные жители жалуются на перебои со связью, передают армянские СМИ.

BREAKING: Large scale fighting has just started in Nagorno-Karabakh. Artillery and suicide drones are in action by both sides. It’s possible that another war between Azerbaijan and Armenia is starting in front of our eyes. pic.twitter.com/xXC0Er8fCj — Visegrád 24 (@visegrad24) September 19, 2023

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