В результате обстрелов со стороны Азербайджана 19 сентября погибли 27 человек. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян.
Степанян ссылается на информацию, которую он получил из морга Степанакерта. Он уточнил, из погибших двое — мирные жители. Ранение получили 138 человек, среди них 29 мирных жителей.
Уже сообщалось, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе с целью "восстановления конституционного строя".
В течение дня Нагорный Карабах подвергался массированным обстрелам.
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