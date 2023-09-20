Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью швейцарскому изданию SwissInfo подверг резкой критике политику нейтралитета страны, которая отказывается поставлять оружие Украине для отражения российской агрессии — а также призывающих к деэскалации, жалующихся на инфляцию и рассуждающих о помощи россиянам, настроенным против войны. Delfi приводит основные цитаты политика в переводе ERR.

О швейцарском нейтралитете

Во-первых, очень легко быть нейтральным, когда тебя окружает НАТО. А во-вторых, я не думаю, что швейцарское правительство удостоится понимания от стран, подвергшихся нападению, например, от моей. Эстония была нейтральной страной, а в 1939-1940 годах в нее вторглись сначала русские, потом нацисты, а затем снова русские.

Об отказе поставлять оружие Украине

Мне показалось довольно странным, когда президент [Швейцарии] Ален Берсе сказал: "Мы не можем экспортировать оружие, чтобы оно использовалось на войне". Так зачем вы вообще производите оружие? Вы производите музейные экспонаты? Какой в этом смысл? Закройте тогда свою оружейную промышленность. Он просто выставил Швейцарию в смешном свете.

Ядерное оружие устарело, как и используемые в нем технологии (в ответ на комментарий журналиста, что оно тоже производится, но не используется)

О политике Запада

Запад опять разыграл карту сдерживания самого себя. Путин угрожает применить ядерное оружие, и все говорят: "Ах, нет, мы не можем позволить украинцам получить больше снаряжения". Но потом до Запада медленно доходит, что если мы дадим им танки и зенитные ракеты, то это не приведет к началу третьей мировой войны. Что еще более важно, Запад недостаточно осознает, что если мы не поможем Украине, то мы можем выбросить последние 80 лет международного права, потому что Путин, по сути, говорит цивилизованному миру: "Я могу вторгнуться в другую страну, и это не будет иметь никаких последствий".

О призывах к перемирию

Когда я слышу, как люди говорят: "Нам следует провести деэскалацию и заключить соглашение о прекращении огня", это, по сути, означает: "Россия, продолжай — насилуй, убивай, пытай". Так что о деэскалации можно говорить, сидя в ванной и попивая розовое. Но мы говорим о жертвах пыток и изнасилований.

О единстве Запада

В Европе мы видим разделение на страны, испытавшие советскую оккупацию, и страны, которые ее не испытали. В нашей стране у каждого есть родственник, бабушка или дедушка, кто-то, кто пострадал от советской власти. Премьер-министра Эстонии [Каю Каллас] называют "ястребом" — но ее матери было шесть месяцев, когда ее депортировали в Сибирь [в 1940 году] в телячьем вагоне, и она находилась в Сибири до семилетнего возраста, и только потом ей разрешили вернуться в Эстонию. Так что у нас есть опыт, и такое покровительственное отношение со стороны людей, которые никогда этого не переживали, говорящих нам, что мы не знаем, как справиться с Россией, неприятно. Это отвратительно. […] Западные политики могут годами читать вам лекции о том, что они знают, как найти общий язык с русскими, хотя у них нет никакого опыта с русскими.

О влиянии санкций на европейцев

Мы воюем. На войне мы все приносим жертвы. Мы платим более высокие цены на энергоресурсы, потому что мы не используем российские нефть и газ. Это влияет на всех. Краткосрочные проблемы людей здесь просто не имеют значения, когда речь идет о военных преступлениях, совершаемых сейчас на территории Украины.

О влиянии санкций на россиян, не поддерживающих войну

Меня не интересуют люди, которым санкции могут доставить неудобства, когда против Украины совершаются военные преступления. И я также не вижу, чтобы эти люди протестовали. Так что идите и протестуйте, может быть, это изменит мое мнение.

Да, некоторые люди сидят в тюрьме (по данным проекта "ОВД-Инфо", уголовные дела за антивоенные взгляды заведены на 662 россиян — прим. Delfi), но из опроса "Левада-центра", похоже, следует, что поддержка войны [в России] возросла (по последним данным "Левада-центра", этот показатель, наоборот, снизился с 77% в феврале до 70% в августе; многие социологи при этом настаивают, что достоверность соцопросов в авторитарных странах во время войны как минимум спорна — прим. Delfi).

До сих пор дочь [пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия] Пескова стажируется в Европарламенте (Елизавета Пескова была стажером в офисе евродепутата Эмерика Шопрада в 2019 году, чей срок полномочий завершился спустя несколько месяцев — прим. Delfi), Россия является страной, которая угрожает Лондону ядерными ударами, или жена замминистра обороны ездит на шопинг-тур в Париж, покупая вещи на десятки тысяч евро, потому что ее пустили в страну. Такого быть не должно.

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