После отбоя воздушной тревоги около часа назад она только что объявлена снова. По данным воздушных сил, в сторону Киевской области летит группа ракет со стороны Черниговщины.

Но городские власти сообщили предварительную информацию о предыдущем обстреле.

Мэр Виталий Кличко пишет, что в Дарницком районе Киева пострадали семь человек, трое из них в больницах, четверым помощь оказана на месте.

А городская военная администрация сообщила, что ПВО сбили свыше 20 воздушных целей. Их тип не уточняется, точное количество сообщат воздушные силы ВСУ.

В разных районах Киева от падения обломков различные повреждения получили здания.

Во многих регионах Украины, в том числе в столице, под утро была объявлена воздушная тревога. В Киеве были слышны взрывы, сообщали корреспонденты Reuters с места событий.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что "в результате работы ПВО по сбитию вражеских целей случилось падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы". По предварительной информации, в Шевченковском районе обломки повредили газовую трубу, добавил он.

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