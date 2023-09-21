Но городские власти сообщили предварительную информацию о предыдущем обстреле.
Мэр Виталий Кличко пишет, что в Дарницком районе Киева пострадали семь человек, трое из них в больницах, четверым помощь оказана на месте.
А городская военная администрация сообщила, что ПВО сбили свыше 20 воздушных целей. Их тип не уточняется, точное количество сообщат воздушные силы ВСУ.
В разных районах Киева от падения обломков различные повреждения получили здания.
Во многих регионах Украины, в том числе в столице, под утро была объявлена воздушная тревога. В Киеве были слышны взрывы, сообщали корреспонденты Reuters с места событий.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что "в результате работы ПВО по сбитию вражеских целей случилось падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы". По предварительной информации, в Шевченковском районе обломки повредили газовую трубу, добавил он.