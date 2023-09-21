В среду, 20 сентября, в ходе обстрела Нагорного Карабаха азербайджанскими военными погиб заместитель командующего подводными силами Северного флота РФ по военно-политической работе Иван Ковган, сообщают издание "Северпост" и Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Ковган был заместителем командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Клуб моряков-подводников утверждает, что военного направили в регион два месяца назад. По данным анонимного "осведомленного источника" мурманского издания "Би-порт", Ковган находился в командировке еще с середины мая.

О гибели миротворцев в Нагорном Карабахе накануне сообщило минобороны РФ. По данным ведомства, под обстрел из стрелкового оружия попал автомобиль с российскими военными, все они погибли. Как утверждали в российском минобороны, инцидент произошел "во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг".

Минобороны Азербайджана выразило "глубочайшие соболезнования" в связи с гибелью российских военнослужащих. При этом официальный Баку не взял на себя ответственность за случившееся и призвал дождаться итогов расследования.

Президент страны Ильхам Алиев сегодня в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели" российских миротворцев в Карабахе.

Обновление (14:10): российские государственные информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах заявили, что подозреваемые в убийстве миротворцев задержаны. Утверждается, что это азербайджанские военные, их командир отстранен от должности. В Баку информацию о задержании пока что не комментировали.

Власти Азербайджана днем 19 сентября объявили о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Спустя сутки ее представители согласились сложить оружие — как утверждалось, при посредничестве размещенных в регионе российских миротворцев. Местные жители сообщают, что обстрелы продолжились и после объявления о прекращении огня.

В Баку настаивали, что удары наносятся "высокоточным оружием" исключительно по военным целям. Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян заявил, что в ходе боевых действий погибли по меньшей мере 200 человек, в том числе 10 мирных жителей (из них пятеро — дети).

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram