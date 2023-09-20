20 сентября в Нагорном Карабахе под обстрел попал автомобиль с российскими военными, они погибли. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Инцидент произошел "во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг", отметили в ведомстве.

Информации о том, кто вел обстрел, а также, сколько военных было в машине, неизвестно.

Днем ранее Азербайджан начал обстрелы территории Нагорного Карабаха, контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, с целью "восстановления конституционного строя". Примерно сутки спустя было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонними соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия.

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