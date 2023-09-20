Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) объявили, что при посредничестве российских миротворцев, находящихся в регионе, достигнута договоренность о полном прекращении огня с 13:00 по местному времени (12:00 по рижскому) 20 сентября, сообщает агентство "Интерфакс".

"В сложившейся ситуации действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны. Принимая во внимание все это, власти Республики Арцах принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня", — говорится в сообщении.

В рамках достигнутого соглашения вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы и разоружены, а тяжелая техника выведена и впоследствии утилизирована. Также "зону развертывания российского миротворческого контингента" в Нагорном Карабахе покинут армянские военные (премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивает, что их нет в регионе с 2021 года).

На среду, 21 сентября, в городе Евлах запланирована встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и правительства Азербайджана. Как сообщили власти непризнанной республики, на ней обсудят "вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана".

Накануне днем Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе с целью "восстановления конституционного строя". Столица региона Степанакерт (Ханкеди) и другие населенные пункты подверглись обстрелам. Официальный Баку настаивал, что наносит удары только по военным целям.

Международное сообщество призвало Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования конфликта. С подобными заявлениями выступили, в частности, представители властей ЕС и РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении объявил о готовности в самое ближайшее время провести переговоры между двумя странами.

По словам омбудсмена непризнанной республики Гегама Степаняна, к утру 20 сентября в Нагорном Карабахе жертвами обстрела стали 32 человека, в том числе 7 мирных жителей. Более 200 человек (из них 35 — гражданские) получили ранения.

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