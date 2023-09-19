Днем 19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе (Арцахе). Армения заявила, что Баку хочет вовлечь страну в полномасштабную войну, местные правозащитники сообщили о первых погибших, международное сообщество призывает стороны конфликта вернуться к дипломатическому пути урегулирования.

В опубликованном сегодня заявлении азербайджанское минобороны сообщило, что "выводит из строя позиции на передовой и заглубленных, долговременных огневых точках соединений вооруженных сил Армении, а также боевые средства и военные объекты" с использованием "высокоточного оружия". Ведомство подчеркнуло, что не атакует мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.

Официальный Баку назвал поводом для начала военной операции действия арямнских военных на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцаха). "В последние несколько месяцев подразделения ВС Армении в Карабахском регионе Азербайджана систематически обстреливали позиции азербайджанской армии из оружия различного калибра, продолжали минирование наших территорий, инженерное усовершенствование боевых позиций, а также наращивали боевую мощь", — говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

С 2020 года, когда произошло последнее крупное обострение армяно-азербайджанского конфликта, в Нагорном Карабахе находится российский миротворческий контингент. Минобороны Азербайджана заявило, что проинформировало Москву о начатых "антитеррористических мероприятиях". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что руководство миротворцев получило соответствующее уведомление всего за несколько минут до начала боевых действий.

Вскоре после публикации этого заявления из Степанакерта (Ханкеди) — столицы непризнанной НКР — стали поступать сообщения об артиллерийских обстрелах. Местные жители также жаловались на проблемы со связью. Видео, как утверждается, снятое в Степанакерте, опубликовала армянская журналистка Сирануш Саргсян (дата и место съемки независимо не подтверждены).

Azerbaijan is shelling civilian residential areas of #Stepanakert This is a building next to us with no military target in vicinity. pic.twitter.com/EZtJsAEBNg — Siranush Sargsyan (@SiranushSargsy1) September 19, 2023

Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян заявил о жертвах среди мирного населения в результате действия азербайджанской армии. По его словам, погибли два человека (в том числе один ребенок), еще 23 получили ранения.

Что говорят в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал срочное заседание Совета безопасности. По его итогам глава правительства заявил, что Азербайджан начал действия "по прорыву линии соприкосновения и взятия под контроль позиций и населенных пунктов". Москва не передавала Еревану информацию о готовящихся со стороны Баку "антитеррористических мероприятиях", добавил Пашинян.

По мнению армянского премьер-министра, в первую очередь меры по прекращению огня должны принять российские миротворцы, а также Совбез ООН. Основной задачей своего кабинета министров Пашинян считает "обеспечение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", хотя Баку преследует цель вовлечь Армению в полноценную войну. Официальный Ереван должен избегать не просчитанных, резких и авантюрных действий, уверен премьер-министр.

В МИД Армении назвали действия Азербайджана "широкомасштабной агрессией" и призвали российских миротворцев предпринять меры по прекращению боевых действий. Минобороны страны опровергло заявления Баку, сообщив, что армянских военных на территории непризнанной НКР нет.

У здания правительства Армении в Ереване собрались протестующие, призывающие кабинет министров и лично Пашиняна отреагировать на ситуацию в Карабахе. Немногочисленная акция также состоялась у здания посольства РФ в республике.

Международная реакция



"Сегодня поступили трагические сообщения о гибели азербайджанцев в результате взрывов на минах. Однако продолжающиеся военные действия только усугубят ситуацию. Есть необходимость немедленного прекращения огня для обеспечения подлинного диалога между Баку и карабахскими армянами как единственный способ достижения мирного сосуществования", — написал в соцсети X (бывший Twitter) спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Азербайджан к немедленному прекращению огня. По его мнению, это даст возможность провести "подлинный диалог между Азербайджаном и карабахскими армянами".

"ЕС осуждает военную эскалацию вдоль линии соприкосновения и на других территориях Карабаха. Мы призываем Азербайджан немедленно прекратить боевые действия", — заявил верховный представитель ЕС по международным вопросам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Россия "встревожена резкой эскалацией ситуации" в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Москва призывает стороны конфликта прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Im hearing all types of weapons sounds… pic.twitter.com/67p25ADt3u — Marut Vanyan (@marutvanian) September 19, 2023

По словам главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, российские миротворцы вопреки ожиданиям Еревана не будут вмешиваться в боевые действия. "До тех пор, пока российским миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие", — заявил депутат.

Франция потребовала провести экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с начавшимися сегодня боевыми действиями в Карабахе. МИД страны также призвал Азербайджан немедленно прекратить огонь и соблюдать международное право.

Переговоры?

Около 16:30 по рижскому времени силы обороны непризнанной НКР заявили, что интенсивность обстрела региона "значительно снизилась".

"Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации", — цитирует агентство "Интерфакс" сообщение единого информационного центра непризнанного Нагорного Карабаха.

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