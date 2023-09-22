Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС) Болгарии объявило о выдворении из страны одного гражданина РФ и двух граждан Беларуси. В сообщении, опубликованном на сайте ДАНС в четверг, 21 сентября, указывается, что меры были введены "в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария".

По данным ДАНС, выдворенные из страны были связаны с "реализацией различных элементов гибридной стратегии РФ по целенаправленному воздействию на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов".

Российский МИД подтвердил заявление ДАНС, а также раскрыл личности высылаемых людей. Речь идет о "настоятеле Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрите Вассиане, секретаре Подворья протоиерее Евгении" и неназванном "сотруднике храма", указала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

МИД РФ обвинил Софию в "разрушении контактов с Москвой"



В своем заявлении она назвала шаг болгарских властей "вопиющим" и "не поддающимся никакому логическому объяснению". По словам Захаровой, выдворенные из Болгарии лица " посвятили свою жизнь служению Богу во имя единения русского и болгарского народов на основе общей религии и христианских ценностей", а руководство Болгарии "окончательно встало на путь разрушения" контактов с Москвой и "братских связей между русским и болгарским народами".

За несколько дней до этого деятельность архимандрита Вассиана привлекла внимание властей Северной Македонии — священнослужителю был запрещен въезд в страну ввиду "получения от компетентных органов информации о совершенных россиянами действиях, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических отношениях". По данным местных СМИ, Вассиан до этого неоднократно посещал страну и встречался с представителями македонской церкви, противоборствуя их сотрудничеству с Православной церковью Украины и "выполняя задания русской разведки" по разделению церкви в Македонии.

В 2022 году из Болгарии были высланы десятки сотрудников посольства РФ

В конце июня 2022 года София объявила о высылке из страны 70 дипломатических и административно-технических сотрудников российского посольства в Софии. В ответ посол РФ Элеонора Митрофанова пригрозила полноценным закрытием болгарской дипмиссии в Москве.

Однако бывший на то время исполняющим обязанности председателя Совета министров Кирил Петков указал, что София "не допустит, чтобы иностранные дипломаты выступали с ультиматумами в отношении болгарского государства". При этом Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) отметила, что высланные сотрудники посольства РФ нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Болгария перестала зависеть от российского газа



Заметные изменения в отношениях Софии и Москвы произошли после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и связанными с этим санкциями ЕС против РФ. Кремль в ответ на ограничительные меры потребовал от европейских стран оплачивать поставки газа из России в рублях, пригрозив в ином случае прекратить их.

Одной из первых стран, столкнувшихся с последствиями действий Кремля, стала Болгария. София посчитала требования РФ нарушением действовавшего на тот момент контракта с "Газпромом" и провела очередной перевод в евро согласно договору. "Газпром" в ответ на это прекратил поставки газа в Болгарию. Однако страна уже спустя несколько месяцев смогла найти альтернативы российскому топливу.

Болгария при этом открыто осуждает войну РФ против Украины и в первые месяцы вторжения РФ в соседнюю страну наладила поставки вооружения Киеву. София также пообещала Украине поддержку на пути к ее вступлению в НАТО.

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