Для военных формирований Нагорного Карабаха и даже бывших участников боевых действий допускается амнистия, заявил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев в разговоре с Reuters.

"Даже в отношении бывших военнослужащих и участников боевых действий, если они могут быть классифицированы таким образом, и даже для них мы предусматриваем амнистию или также намекаем на амнистию", — подчеркнул он.

При этом в интервью он заявил, что некоторые военные Карабаха делали публичные заявления, что продолжат сопротивлениe. По его словам, незначительные группы уходят в лес, однако не видит в этом большой проблемы.

Гаджиев рассказал, что армянское население Нагорного Карабаха обратилось за гуманитарной помощью и что три груза будут доставлены в регион 22 сентября. По его словам, Азербайджан хочет мирной реинтеграции карабахских армян и права карабахских армян будут соблюдаться.

Накануне администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила о передаче Нагорному Карабаху плана реинтеграции. Детали плана не приводятся.

В Ереване уже четвертый день идут протесты из-за ситуации с Нагорным Карабахом. Утром специальные силы полиции Армении задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна. Это произошло после того, как он вместе с единомышленниками попытался перекрыть улицу в центре Еревана. Всего задержано около 80 протестующих.

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