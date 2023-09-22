Дальнобойные ракеты ATACMS позволили бы ВСУ наносить удары по складам, центрам снабжения и командным пунктам в тылу, которые необходимы России для удержания оккупированных территорий.

США отправят в Украину тактические баллистические ракеты ATACMS, сообщает американский телеканал NBC News в пятницу, 22 сентября, со ссылкой на трех чиновников Белого дома и одного представителя Конгресса. Они не уточнили, сколько именно ракет ATACMS и когда получит Киев. По их словам, президент США Джозеф Байден в разговоре со своим украинским коллегой по должности Владимиром Зеленским отметил, что речь идет о небольшом количестве.

Киев на протяжении нескольких месяцев призывал поставить это вооружение украинской армии, отражающей вторжение российских войск. Представители Минобороны США ссылались на отсутствие достаточного количества ATACMS. Кроме того, некоторые официальные лица опасались эскалации войны в Украине в случае поставок этого вооружения. В то же время в США продолжаются дебаты о типе ракет для отправки в Украину, уточнил собеседник NBC News из Конгресса.

Ракеты ATACMS позволили бы ВСУ наносить удары по складам, центрам снабжения и командным пунктам в тылу, которые необходимы России для удержания оккупированных территорий. В арсенале США имеется несколько моделей ATACMS дальностью от 160 до 300 км.

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