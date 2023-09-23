Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Украины Владимира Зеленского больше никогда не оскорблять поляков, имея в виду высказывания украинского президента на Генеральной Ассамблее ООН.

Решение Польши продлить запрет на импорт украинского зерна, чтобы защитить своих фермеров от более дешевой продукции, возмутило Киев.

Ранее на этой неделе, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Зеленский назвал польский запрет "политическим театром", выгодным России.

"Тревожно видеть, как некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер, — сказал Зеленский в ООН. — Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера".

В Польше, которая является одним из крупнейших доноров военной и гуманитарной помощи Украине и приняла около миллиона украинских беженцев, это вызвало негодование.

Во время пятничной встречи с избирателями в городе Свидник на востоке Польши Моравецкий предупредил Зеленского, "чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН, поляки этого никогда не позволят".

Моравецкий признал, что война в Украине — это борьба за безопасность Европы, и заверил, что его правительство будет продолжать содействовать международным поставкам оружия в Киев.

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