Горсовет Вильнюса решил снять 16 мемориальных досок, на которых сохранился текст на русском языке или упоминается Литовская Советская Социалистическая Республика. 13 мемориальных досок заменят на памятные знаки нового образца, а три доски планируют убрать совсем, сообщает эстонский портал Delf i со ссылкой на LRT .

"Мы оцениваем то, что говорят нам эти символы, в сегодняшнем контексте. Этим решением мы отказываемся от памятных досок на русском языке и заменяем их новыми типичными памятными досками Вильнюса. Избавляемся от отпечатков идеологии серпа и молота", — сказала глава комиссии по исторической памяти Горсовета Вильнюса Камиле Шерайте-Гогелене.