Горсовет Вильнюса решил снять 16 мемориальных досок, на которых сохранился текст на русском языке или упоминается Литовская Советская Социалистическая Республика. 13 мемориальных досок заменят на памятные знаки нового образца, а три доски планируют убрать совсем, сообщает эстонский портал Delfi со ссылкой на LRT.
"Мы оцениваем то, что говорят нам эти символы, в сегодняшнем контексте. Этим решением мы отказываемся от памятных досок на русском языке и заменяем их новыми типичными памятными досками Вильнюса. Избавляемся от отпечатков идеологии серпа и молота", — сказала глава комиссии по исторической памяти Горсовета Вильнюса Камиле Шерайте-Гогелене.
Муниципалитет Вильнюса обновит мемориальные доски композитору Антанасу Рачюнасу, актеру Борису Даугуветису, артисту балета Юозасу Лингису, композитору Балису Дваренасу, оперному певцу Валентинасу Адамкявичюсу, дирижеру Миколасу Букше, актеру и режиссеру Юозасу Рудзинскасу, композитору Йонасу Швядасу, композитору Юозасу Каросасу, театральному деятелю Ромуалдасу Юкнявичюсу, артисту балета Бронюсу Келбаускасу, актеру Степонасу Юкне и оперному певцу Кипрасу Петраускасу.
Мемориальные доски учителю музыки Юозасу Банайтису, поэту и прозаику Теофилису Тильвитису и актеру Василию Качалову решено убрать окончательно.