Силы безопасности Косово окружили Баньский монастырь, который расположен около городов Звечан и Косовска-Митровица. Сообщается, что на его территории находятся более 30 вооруженных боевиков, которые в ночь на воскресенье вступили в бой с полицейскими подразделениями в северной части города Косовска-Митровица, преимущественно населенной сербами.

По сообщению косовской полиции, в результате возникшей перестрелки один полицейский был убит и двое ранены.

Перестрелка началась, когда полицейские во время ночного патрулирования обнаружили два грузовика без номерных знаков, которые блокировали въезд на мост через реку Ибар, разделяющую албанскую и сербскую части города.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что "террористическую атаку" группы поддерживало правительство Сербии. "Организованная преступная группировка, которая политически, финансово и логистически поддерживается из Белграда, нападает на наше государство", — написал он ранее на своей странице в Facebook.

"Как минимум 30 вооруженных профессиональных военных или полицейских окружены нашими полицейскими силами. Я призываю их сдаться нашим органам безопасности", — сказал он во время пресс-конференции.

В заявлении полиции говорится, что на ее офицеров напали сразу с нескольких сторон, с использованием целого "арсенала огнестрельного оружия, включая ручные гранаты и гранатометы".

"Мы видим вооруженных людей в форме… они стреляют в нас, а мы стреляем в ответ", — сообщил агентству AFP по телефону из окрестностей Баньского монастыря представитель косовской полиции Ветон Эльшан.

"И внутри монастыря, и снаружи, у внешней стены, можно увидеть бронемашины без номеров и тяжелое вооружение", — сказал также Курти.

Верующие заперлись в общежитии

Рашско-Призренская епархия опубликовала заявление, в котором говорится, что "по последней информации, группа вооруженных людей в масках въехала в монастырь на бронетехнике, взломав запертые ворота монастыря".

Епархия сообщает, что сейчас в монастыре находится группа верующих со священником и братией, которые заперлись в монастырском общежитии, так как "по двору передвигаются вооруженные люди в масках и изредка слышны выстрелы".

Косовский албаноязычный новостной портал "Tekegrafi" сообщил, что после этого инцидента власти Косово закрыли пограничный пропускной пункт на границе с Сербией в Яринье.

Президент Косово Вьоса Османи, находящаяся в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвала случившееся "нападением на суверенитет Республики Косово".

"Подобные нападения еще раз свидетельствуют о дестабилизирующей силе преступных группировок, организованных из Сербии, которые в течение длительного времени… дестабилизируют Косово и весь регион", — заявила она.

Сербия пока не прокомментировала инцидент и связанные с ним обвинения косовской стороны. Однако ожидается, что вечером президент Сербии Александр Вучич выступит с обращением, передает Reuters.

Миротворческие силы ООН в Косово СДК (KFOR) заявляют, что у них в этом районе есть силы и они готовы вмешаться в случае необходимости.

Напряженность в Косово растет

Напряженность в Косово резко выросла в мае этого года после проведения местных выборов, в результате которых мэрами нескольких северных городов с преимущественно сербским населением были избраны этнические албанцы.

Однако избранные мэры получили мизерное количество голосов от общего числа зарегистрированных на севере избирателей.

Сербское меньшинство, составляющее около 5% из 1,8 млн жителей Косово, бойкотировало апрельские выборы в местные органы власти в четырех северных муниципалитетах. Белград этот бойкот поддержал, и в результате этнические албанцы взяли под свой контроль органы местного самоуправления.

Бойкот был объявлен после того, как власти Косово не поддержали создание Сообщества сербских муниципалитетов (это было предусмотрено несколькими соглашениями между Белградом и Приштиной, заключенными при посредничестве ЕС).

Сербы считали, что их национальные органы власти должны были бы заниматься образованием, здравоохранением и экономическим развитием, но Приштина опасалась, что это приведет к образованию откровенно просербской силы на севере страны.

В мае НАТО направило в Косово дополнительно 700 военнослужащих для подавления беспорядков в северном городе Звечан.

В последовавших столкновениях пострадали около 30 миротворцев и более 50 протестующих сербов.

ЕС осуждает насилие

Политические переговоры при посредничестве ЕС, призванные стабилизировать ситуацию, на прошлой неделе окончательно зашли в тупик.

Тогда глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель обвинил Курти в том, что он не смог создать ассоциацию муниципалитетов с сербским большинством, которая дала бы им больше автономии.

Однако в воскресенье Боррель осудил произошедшие столкновения, назвав их "ужасным нападением", и призвал привлечь виновных к ответственности.

За несколько часов до событий в Митровице премьер-министр Косово Альбин Курти заявил в интервью британской газете Guardian, что продолжающаяся нестабильность сделала регион "площадкой для геополитических игр Российской Федерации и Китайской Народной Республики".

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