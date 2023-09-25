У многих дезертиров из армии РФ нет загранпаспортов, они находятся в международном розыске. Но одному из собеседников DW удалось легально уехать в Германию.

Пригород Мюнхена. В центре города в самом разгаре Октоберфест. Мы встречаемся с Василием в тихом парке с видом на город. Он говорит, что еще не был тут, хоть и живет неподалеку. В Германии Василий почти месяц. Он один из первых российских дезертиров, кому удалось легально добраться сюда.

Василий — не его настоящее имя. Молодой человек говорит, что чувствует себя здесь в безопасности, но боится за родственников, которые остались в России. За дезертирство Василию на родине грозит до 15 лет тюрьмы. Там он объявлен в розыск.

Василий: "Я украинец, я не собираюсь воевать против своего народа"



Василий — артиллерист. Он отучился в военной академии, отслужил несколько лет по контракту. Молодой человек разочаровался в армии еще давно и пытался уволиться из вооруженных сил — но безуспешно. Когда Россия напала на Украину, ему поступил приказ ехать на фронт.

"Меня вызвали и говорят: готовься, там уже люди кончаются", — вспоминает Василий. Но он наотрез отказался ехать на войну: "Я украинец по национальности, — сказал он своему начальнику. — У меня отец украинец, я не собираюсь против своего же народа воевать".

Несмотря на уговоры и угрозы, на фронт Василий не поехал. Но и увольнять из части его не стали. Как рассказывает и Василий, и другие дезертиры, с которыми пообщалась DW, уволиться из армии и до 21 сентября 2022 года было непросто. А после объявления Владимиром Путиным мобилизации это стало невозможно. Наказание за самовольное оставление части и дезертирство увеличилось до 10 и 15 лет тюремного заключения соответственно.

"Я понимал, что выхода нет, — говорит Василий. — Мне позвонили из части и сказали: ты обязан ехать либо на войну, либо мы возбуждаем против тебя уголовное дело, и ты садишься в тюрьму, откуда потом все равно поедешь на войну". Поэтому Василий решил бежать из России.

Виктор: "На тот момент отказаться было просто невозможно"



Согласно подсчетам организации "Идите лесом", которая помогает россиянам избежать призыва на войну, страну после объявления мобилизации покинули более 500 дезертиров. И это только те, кто обратился к правозащитникам. Реальные цифры могут быть в разы больше.

У большинства из них нет загранпаспорта. Они бегут в такие страны как Казахстан или Армения. Среди них и офицер-связист Виктор. Он тоже попросил изменить его имя. В отличие от Василия, он принимал участие в военных действиях России против Украины.

По видеосвязи из Астаны Виктор рассказывает, что тоже пытался уволиться из армии. Но его попросили съездить в одну последнюю командировку, на учения в аннексированный Крым в феврале 2022 года. А 24 февраля его часть участвовала в полномасштабном вторжении России в Украину.

"Нас подняли в 5 утра, выстроили в колонны, сказали — едем. Куда едем не сказали, просто выстроили в колонны, и ты едешь и сделать с этим ничего не можешь", — вспоминает Виктор. "На тот момент отказаться, сказать, что складываю оружие и не буду в этом участвовать, было просто невозможно. Побежишь вперед — застрелят украинцы, побежишь назад — поймают свои".

Виктор был военным связистом, занимался коммуникациями. Он пробыл на территории Украины до лета 2022 года. "Я видел расстрелянных пленных и слышал приказы, которые отдавал командир части на расстрел", — говорит он, но заверяет, что "такого, как в Буче", у них не было. Впервые о массовых убийствах мирных жителей в Украине Виктор узнал в конце апреля — начале мая, когда удалось зайти в интернет. "Тогда я многое переосмыслил", — говорит он.

Евгений: "Я готов предстать перед судом. В меня стреляли и я стрелял"



Офицера формирования специального назначения Евгения тоже отправили на учения на границу с Украиной в феврале 2022-го. Он из бедной семьи, родители — почтальоны, а армия была для молодого человека хорошим социальным лифтом.

"Мы надеялись и верили, что войны не будет, — думал молодой человек в феврале 2022 года. — Путин — убийца и вор, но он не фанатик, который может начать войну. Ему это будет невыгодно… но оказалось не так".

24 февраля они пересекли границу с Украиной. Их колонна дошла до Бровар под Киевом. "У нас все было печально. 30 марта погибла почти целая рота", — рассказывает он про боевые действия. "Когда были под Киевом, пленных не брали, потому что не было возможности довезти их до России, с ними расправлялись". Но тут же добавляет: "Ну, ведь украинцы тоже убивали пленных".

При этом Евгений уверяет, что сам в расправах не участвовал. "Я готов предстать перед судом. Я этого не боюсь. Хоть на полиграф меня посадите, у меня совесть чиста. Да, воевал, да, стрелял. В меня стреляли, я стрелял, но я жить тоже хочу".

Дезертиры боятся, что Казахстан выдаст их России



После провалившегося наступления под Киевом взвод Евгения перекинули на Донбасс. Чтобы выбраться оттуда, он прострелил себе ногу. "Мы вблизи украинских позиций друг друга покалечили и сказали, что украинцы нас обстреляли. Нам поверили и отправили в Россию в госпиталь", — рассказывает Евгений.

А Виктора в середине августа 2022 года отправили в отпуск. В части он попытался уволиться. Прошел аттестационную комиссию, но не успел до объявления мобилизации. "Мне сказали: едешь обратно в любом случае, — рассказывает Виктор. — У меня не было морального права ехать туда, когда сейчас у меня был выбор покинуть страну".

Оба офицера бежали в Казахстан. Но там им оставаться небезопасно. В России на них заведены уголовные дела, им не устроиться на официальную работу, даже сим-карты и банковские карты они оформляют на чужие имена. Они боятся, что Казахстан выдаст их России, как выдал бежавшего от мобилизации майора ФСО Михаила Жилина в декабре 2022 года.

Запад не спешит принимать у себя дезертиров из РФ



"Я вижу три пути для себя: Франция, Германия и США. Потому что они выдают временные проездные документы. Ведь ни у кого из нас нет загранпаспорта", — рассуждает Виктор. В посольства этих и других западных стран он обращался неоднократно. Но безрезультатно.

В мае 2022 года МВД Германии заявило, что дезертирам из армии РФ, которые смогут доказать факт дезертирства, должно быть предоставлено убежище, поскольку считается, что это политический акт против войны.

Подать заявление на убежище можно только на территории Германии. Но как туда попасть? Без загранпаспорта и визы для дезертиров это почти нереально, рассказывает исполнительный директор немецкой правозащитной организации Connection e.V. Руди Фридрих (Rudi Friedrich).

Вместе с другими НКО они призывают Европарламент и страны-члены ЕС защитить тех, кто отказывается воевать за Путина. Например, выдать им гуманитарные визы.

"Мы должны поддержать этих людей. Они пошли на высочайший персональный риск, чтобы не воевать и не участвовать в преступлениях этой войны. И им, безусловно, нужна защита", — говорит Руди Фридрих.

Способ уехать в Европу для дезертиров есть



Василий стал одним из первых дезертиров, кому удалось уехать из Казахстана в Европу — даже без загранпаспорта. Молодой человек смог найти работу в IT-компании в Германии. Еще служа в армии, он подрабатывал программистом. Немецкое посольство выдало ему временный паспорт иностранца, куда и поставили рабочую визу.

Найти компанию, которая возьмет на работу дезертира без паспорта, оказалось непросто, признается Василий, но куда сложнее было уехать из Казахстана, находясь в международном розыске.

"В первый раз меня сняли с рейса. Запретили выезжать, сказали: "Вы есть в базе (информационная система "Беркут" — Ред.), мы вас не выпустим". Василий рассказывает, как его пятилетняя дочь подбегала ко всем пограничникам и просила "выпустить папу". За сутки мужчине и его адвокату Ернару Кошанову удалось добиться того, чтобы их выпустили.

"Оказалось, что есть определенные условия, при которых меня могут выпустить". Подробности Василий не рассказывает, но уверяет: выход есть.

"Мы проходим в пограничную зону, и у меня неимоверное счастье, что все позади… И в Казахстане полиция искала, и в России к родственникам приходили. Все это пережили и надо было только сесть в самолет", — вспоминает Василий.

Сейчас он уже обустраивается в Германии и увлеченно рассказывает про свою новую работу. Теперь Василий разрабатывает игры. Он благодарен Германии за выдачу визы и Казахстану — за то, что его в итоге выпустили. А свою историю дезертирства он, несмотря на риски для семьи, решил придать огласке для того, чтобы и у других был шанс бежать с этой кровопролитной войны.

"Я говорю всем дезертирам, всем, кто на фронте и думает, что это невозможно: возможно все. Можно не воевать, не наступать своей совести на горло, отказаться участвовать в этих преступлениях".

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