Жители небольшого сонного городка Альмендралехо на юге Испании испытали настоящее потрясение, когда узнали о появлении в соцсетях множества фотографий местных молодых девушек, в том числе несовершеннолетних. На сгенерированных искусственным интеллектом снимках девушки были изображены в обнаженном виде, а сами жертвы об этом даже не подозревали.

Для создания изображений были использованы совершенно пристойные фотографии полностью одетых девушек, зачастую найденные в их открытых аккаунтах в соцсетях.

Затем снимки обрабатывали при помощи приложения, которое генерирует фото человека таким, как он бы выглядел без одежды.

Жертвами подобных манипуляций в Альмендралехо и его окрестностях стали почти почти 30 девочек и девушек в возрасте от 11 до 17 лет.

"Однажды моя дочь пришла из школы и сказала: „Мама, откуда-то появились снимки, на которых я топлес"", — рассказала Би-би-си Мария Бланко Райо, мать 14-летней девочки.

"Я ее спросила, не делала ли она сама подобные снимки, но она ответила: „Нет, мама, это — фальшивые фотографии, их сейчас много появилось"". "Даже в моем классе есть девочки, с которыми это случилось", — добавила она.

Мария говорит, что родители всех 28 пострадавших сформировали группу поддержки.

Сейчас полиция проводит расследование, в ходе которого выяснилось, что к созданию изображений, либо к их распространению через приложения WhatsApp и Telegram, причастны по меньшей мере 11 мальчиков из этого же города.

Кроме того, следователи получили заявление от одной из пострадавших, у которой, по ее словам, пробовали вымогать деньги, шантажируя ее сфабрикованной фотографией. Оно сейчас тоже проверяется.

Девушки отреагировали на появление снимков по-разному: Мария Бланко Райо говорит, что с ее дочерью все в порядке, но некоторые пострадавшие "просто перестали выходить из дома".

Альмендралехо — небольшой живописный город, население которого составляет немногим более 30 тыс. человек. Ранее он был известен исключительно изготовлением оливок и красного вина.

Так что "известность", которую принесло ему расследование этого дела, для подавляющего большинства жителей является совершенно непривычной.

Во многом эта история стала широко известна благодаря усилиям одной из матерей пострадавших девочек, Мириам Аль Адиб.

Она — врач-гинеколог и пользуется определенной известностью в соцсетях, которую она и использовала для того, чтобы привлечь к этому вопросу внимание испанской публики.

Полиция считает, что многие изображения при помощи ИИ были созданы еще летом. Но широкую известность эта история приобрела только в последние дни, когда доктор Адиб опубликовала видео, на котором она постаралась, как могла, успокоить и самих пострадавших девочек, и их родителей.

"Мы не знали, у какого количества детей были эти сгенерированные изображения, и были ли они загружены на порнографические сайты. Мы всего этого боялись", — говорит она.

"Если вы стали жертвой преступления, допустим, если вас ограбили, то вы подаете заявление в полицию и ничего не скрываете, потому что вы в своем праве: вам причинили вред. Но жертвы преступлений сексуального характера часто испытывают чувство стыда и прячутся, считая, что это они сами в чем-то виноваты. Поэтому я и хотела, чтобы они поняли, что это не их вина", — пояснила Мириам Аль Адиб.

Подозреваемым по делу мальчикам от 12 до 14 лет. Испанское законодательство не считает преступлением создание изображений сексуального характера, если на них фигурируют взрослые люди. Но создание подобных изображений несовершеннолетних уже можно квалифицировать как детскую порнографию.

Еще одним возможным обвинением может быть нарушение законов о конфиденциальности. В Испании несовершеннолетним могут быть предъявлены уголовные обвинения только после того, как им исполнится 14 лет.

Этот случай глубоко взволновал даже тех местных жителей, которые сами к нему никак не причастны.

"Те из нас, у кого есть дети, очень обеспокоены", — говорит Джемма Лоренцо, у которой двое детей: 16-летний сын и 12-летняя дочь.

"Вас могут волновать две вещи: если у вас есть сын, то вы беспокоитесь, не может ли и он сделать что-то подобное, а если дочь — то вы волнуетесь еще сильнее, потому что эти девочки подверглись насилию", — сказала она.

Местный художник и декоратор Франсиско Хавьер Герра считает, что прежде всего в случившемся виноваты родители мальчиков: "Им следовало бы вмешаться гораздо раньше. Например, забрать у своих детей телефоны или установить на них приложение, которые бы сообщало, что именно их дети делают со своим телефоном".

Это уже не первый подобный случай в Испании, попавший в сводки новостей. В этом году в социальных сетях были опубликованы созданные с помощью искусственного интеллекта топлес-изображения популярной певицы Розалии.

"Мне написали женщины из разных уголков мира. Они рассказали, что нечто подобное произошло и с ними и что они не знают, что теперь делать, — говорит Мириам Аль Адиб. — Прямо сейчас это происходит по всему миру, с той лишь разницей, что мы в Альмендралехо подняли по этому поводу шум".

Главная проблема состоит в том, что приложения, подобные тому, что было использовано в Альмендралехо, становятся все более распространенными.

Теперь такого рода преступления совершают далеко не только "парни, которые загружают детское порно из даркнета или с какого-то скрытого интернет-форума", говорит Хавьер Искьердо — руководитель отдела защиты детей в подразделении испанской полиции по борьбе с киберпреступностью.

"Очевидно, что подобные преступления по-прежнему происходят, но теперь у нас появились и новые проблемы, например, доступ несовершеннолетних к таким технологиям в столь раннем возрасте, как это произошло и в этом случае", — отметил он.

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