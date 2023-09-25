98-летний Ярослав Хунка был приглашен в парламент Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября. Тогда спикер Палаты общин Энтони Рота заявил, что тот был героем, после чего зал поприветствовал его бурными аплодисментами.

Канадская еврейская группа CIJA после этого заявила, что она глубоко обеспокоена тем, что в парламенте чествовали ветерана нацистской дивизии, участвовавшей в геноциде евреев. В заявлении CIJA говорилось, что это никогда не должно повториться.

В воскресенье Рота опубликовал официальное заявление, в котором выразил сожаление по поводу случившегося. Он подчеркнул, что никто из его коллег-парламентариев и членов украинской делегации не знал о его намерениях.

"Эта инициатива была полностью моей собственной, — сообщил спикер. — Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия".

В CIJA, отвечая на его слова, заявили: "Мы ценим принесенные извинения. Надлежащая проверка необходима, чтобы гарантировать, что такой неприемлемый инцидент не повторится снова".

Лидер канадской оппозиции, консерватор Пьер Пуальевр считает, что премьер-министр Джастин Трюдо также несет ответственность за инцидент и должен принести извинения.

В офисе Трюдо, который возглавляет Либеральную партию, заявили, что решение пригласить Хунку было принято только офисом спикера, а его извинения "были правильным поступком".

Во время Второй мировой войны приглашенный в парламент Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как дивизия "Галичина" — добровольческом подразделении, состоящем в основном из этнических украинцев под нацистским командованием.

Членов дивизии обвиняют в убийстве мирных поляков и евреев, хотя трибунал не признал ее виновной в каких-либо военных преступлениях.

Перед капитуляцией западным союзникам в 1945 году подразделение было переименовано в Первую украинскую дивизию.

Доминик Арель, заведующий кафедрой украинистики в Оттавском университете, рассказал CBC News, что подразделение, в котором служил Хунка, привлекло тысячи украинских добровольцев, многие из которых присоединились к ним в надежде добиться независимости Украины.

Российские СМИ активно освещают скандал в канадском парламенте, а представители властей уже используют его на международных площадках — в частности, в Международном суде ООН в Гааге, где с понедельника возобновились слушания по делу Украины против России о ложных обвинениях в геноциде на Донбассе. Представитель МИД России Мария Заболоцкая, выступая с утверждением о "нацистских корнях киевского режима", вспомнила о раунде аплодисментов "человеку, который служил в печально известных нацистских воинских подразделениях".

На прошлой неделе Зеленский совершил визит в США, где выступил в ООН и встретился с президентом Джо Байденом, после чего отправился в Канаду, которая считается одной из главных союзниц Украины в войне, которую ведет Россия.

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