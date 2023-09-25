Канадская еврейская группа CIJA после этого заявила, что она глубоко обеспокоена тем, что в парламенте чествовали ветерана нацистской дивизии, участвовавшей в геноциде евреев. В заявлении CIJA говорилось, что это никогда не должно повториться.
В воскресенье Рота опубликовал официальное заявление, в котором выразил сожаление по поводу случившегося. Он подчеркнул, что никто из его коллег-парламентариев и членов украинской делегации не знал о его намерениях.
"Эта инициатива была полностью моей собственной, — сообщил спикер. — Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия".
В CIJA, отвечая на его слова, заявили: "Мы ценим принесенные извинения. Надлежащая проверка необходима, чтобы гарантировать, что такой неприемлемый инцидент не повторится снова".
Лидер канадской оппозиции, консерватор Пьер Пуальевр считает, что премьер-министр Джастин Трюдо также несет ответственность за инцидент и должен принести извинения.
В офисе Трюдо, который возглавляет Либеральную партию, заявили, что решение пригласить Хунку было принято только офисом спикера, а его извинения "были правильным поступком".
Во время Второй мировой войны приглашенный в парламент Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как дивизия "Галичина" — добровольческом подразделении, состоящем в основном из этнических украинцев под нацистским командованием.
Членов дивизии обвиняют в убийстве мирных поляков и евреев, хотя трибунал не признал ее виновной в каких-либо военных преступлениях.
Перед капитуляцией западным союзникам в 1945 году подразделение было переименовано в Первую украинскую дивизию.
Доминик Арель, заведующий кафедрой украинистики в Оттавском университете, рассказал CBC News, что подразделение, в котором служил Хунка, привлекло тысячи украинских добровольцев, многие из которых присоединились к ним в надежде добиться независимости Украины.
Российские СМИ активно освещают скандал в канадском парламенте, а представители властей уже используют его на международных площадках — в частности, в Международном суде ООН в Гааге, где с понедельника возобновились слушания по делу Украины против России о ложных обвинениях в геноциде на Донбассе. Представитель МИД России Мария Заболоцкая, выступая с утверждением о "нацистских корнях киевского режима", вспомнила о раунде аплодисментов "человеку, который служил в печально известных нацистских воинских подразделениях".
На прошлой неделе Зеленский совершил визит в США, где выступил в ООН и встретился с президентом Джо Байденом, после чего отправился в Канаду, которая считается одной из главных союзниц Украины в войне, которую ведет Россия.