За последнюю неделю, по данным британской военной разведки, российские войска "предприняли согласованные усилия для проведения локальных контратак против наступления украинских сил как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях".

"В обоих районах украинские силы отразили атаки России и сохранили контроль над недавно освобожденной территорией", — говорится в ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в соцсети X (бывший Twitter).

Комментарии российского военного сообщества свидетельствуют о "крайнем разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках", особенно в районе Бахмута. В них сообщается о "непродуманных" наступательных действиях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях, пишут британские военные.

Отмечается, что за последние девять месяцев "российские войска в Украине доказали свою способность проводить решительные оборонные операции".

"Однако в наступлении они по-прежнему демонстрируют лишь минимальные возможности. Командование с трудом справляется с организацией сложных совместных действий, сосредоточением достаточного количества артиллерийских боеприпасов и поддержанием высокого морального духа и наступательного настроя", — говорится в сводке.

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