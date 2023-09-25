В Степанакерте (азерб. — Ханкенди) на одной из бензозаправок произошел взрыв. Об этом заявила депутат парламента Арцаха Метаксе Акопян. Ее слова приводит news.am. Как сообщает MediaHub, есть погибшие и раненые. На заправочной станции взорвалась цистерна с бензином.

Как сообщает АПА, по словам очевидцев, возле цистерны с бензином находилось множество водителей, которые пытались достать топливо для выезда из Карабаха на собственных автомобилях.

По данным Vesti.az, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. Сообщается, что число раненых может превышать 100 человек.

Hankendi’nde benzin istasyonunda meydana gelen patlama neticesinde çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/AElfSfxEzY — Ismail HACIOGLU (@isotrua) September 25, 2023

🆘The hospital in Stepanakert #NagornoKarabakh is begging for immediate medical evacuation for the hundreds of victims of today’s explosion. No medical supplies, not enough doctors, no basic antibiotics for burn victims, due to Azerbaijan’s blockade.

Help! pic.twitter.com/6VWrAM4Os8 — Siranush Sargsyan (@SiranushSargsy1) September 25, 2023

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