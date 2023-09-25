В Степанакерте (азерб. — Ханкенди) на одной из бензозаправок произошел взрыв. Об этом заявила депутат парламента Арцаха Метаксе Акопян. Ее слова приводит news.am. Как сообщает MediaHub, есть погибшие и раненые. На заправочной станции взорвалась цистерна с бензином.
Как сообщает АПА, по словам очевидцев, возле цистерны с бензином находилось множество водителей, которые пытались достать топливо для выезда из Карабаха на собственных автомобилях.
По данным Vesti.az, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. Сообщается, что число раненых может превышать 100 человек.
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